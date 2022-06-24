群益金融集團今（24）日舉辦2022下半年投資展望線上說明會，由於美國科技股與新興市場大跌，疫情問題衝擊經濟解封速度，預估台股今年高點已過，將低點預期自15000點調降至13000點，投資策略聚焦股價趨勢維持多頭的個股波段價差交易、控制部位持盈保泰。

群益投顧董事長蔡明彥指出，今年台股指數高點為18619點，1月多頭市場指數衝高後反轉，美國科技股觸頂反轉、尖牙股（FAANG）暴跌，加上美國聯準會宣布緊縮貨幣政策，科技產業供應鏈疫情紅利結束，台股與大多數股市同步由多翻空。

由於外資減碼台股因應基金贖回，指數自高點回檔3成跌破年線後下探趕底，但實際上通膨與升息重創美國消費能力，台灣出口將大幅放緩。美國科技股與新興市場大跌，疫情問題衝擊經濟解封速度，將台股低點預期自15000點調降至13000點，而後再出現V型強彈。

展望下半年，蔡明彥指出將承續包括俄烏戰爭、油價與農糧、通膨指標（CPI）及聯準會升息加速等上半年變數。空頭市場型態是時間與指數的總修正，時間要久空間要大，分成市場機制的中庸型、護盤機制的時間型、急跌型的金融風暴型，台股走勢將與費半指數同步。

除了台股指數震盪外，群益提醒投資人6點關鍵變化，包括指數震盪走跌終會反轉、但個股完全不同，半導體景氣大論戰，股匯走勢同步，經濟GDP逐季下行，虛擬貨幣面臨空頭市場考驗，以及投資風險影響投資人心理。

群益指出，多頭格局破壞式創新公司如「在風口上的豬」股價一飛衝天，但空頭市場重視恆常價值，「成長股」股價至少下跌50％。而台積電股價看法分歧，樂觀派認為技術領先優勢將使長期營運樂觀，保守派則認為地緣政治風險無法量化，且現金殖利率已不具吸引力。

再者，歐洲央行7月升息，但歐洲經濟瀕臨停滯性膨脹，年底又要禁運俄羅斯石油，歐元恐持續弱勢，強勢美元指數對開發中國家衝擊大，甚至可能引發金融風暴。世銀預估美國實質GDP今年將自5.7％降至2.5％，中國大陸GDP將自8.1％降至4.3％，明年均將回穩。

而近年被當作類黃金避險的虛擬貨幣，隨著聯準會緊縮政策、美元轉強及中國大陸等多國政府加入禁止交易行列，使比特幣帶頭重挫。最後，俄烏戰爭、通膨、地緣政治風險、中國大陸疫後經濟恢復狀況、科技業去庫存進度、颶風等天災等，均將影響市場投資人心理。

投資策略方面，群益指出，由於空頭市場使資金持續流出，基本面消息、技術面轉弱、籌碼面鬆動，甚至未經證實的傳言，都會因投資信心疲弱造成市場大幅修正，技術分析效率反而提高。

同時，高價股面臨更大的修正壓力。群益表示，空頭市場會先調整本益比壓縮高估值，當本益比從50倍變成25倍時，股價就會腰斬，若業績進一步受景氣或競爭衝擊，每股盈餘（EPS）下修將使股價再跌，因此高價股業績衰退時，股價跌幅將遠大於指數跌幅。

群益認為，PC、手機及電視等資通訊產品今年銷售量價預期均將出現衰退，僅蘋果業績有機會持穩，在蘋果股價回穩前，台灣科技股仍將承壓。

因此，群益建議投資策略應聚焦股價趨勢維持多頭的個股波段價差交易、控制部位持盈保泰，觀察傾聽市場變化，技術面出現賣出訊號或買進訊號時即確實執行。