新保(9925)今(24)日舉行股東會通過每股配息2元。展望今年策略，新保除了以40餘年核心本業為基礎，將以各種方向多角化經營，力拚營運成長動能，維持穩定獲利。

新保指出，冠疫情已邁入第三個年頭，加上突如其來爆發的俄烏戰爭，中國清零政策採取的封城管理，導致相關產業、供應鏈、原物料受影響，衝擊市場供需產生斷鏈問題，加劇全球通膨危機。美國聯準會為遏阻通持續升息，恐加劇全球經濟衰退、企業獲利下滑隱憂，皆使企業營受到相當幅度的衝擊，再再檢視企業的體質並考驗應變能力。

新保說，在此波局勢不穩與疫情之嚴峻挑戰下，盡力妥善調度人力，力求對客戶服務不中斷，同時撙節預算控制成本，持續流程優化改造、開發新系統與服務，以提高企業核心競爭力，維持公司成長動能。

新保指出，110年度合併營收為75億6,676萬元，較109年增加5.17%；合併稅後淨利10億3,816萬元，較109年增加9.13％，每股稅後純益為2.50元。111年第一季合併稅後淨利為2億1,084萬元，較110年增加5.44％，每股稅後純益為0.52元。

新保將以Lead(引領團隊+科技永續+領先業界)、E化(優化服務平台+ 流程改造)+Ally(合作夥伴+團隊協作)、People(重視員工+適才所用)方向多角化經營，力拚營運成長動能，維持穩定獲利；另也將持續透過具體ESG行動方案與作為，履行企業社會責任，為所有利害關係人開創多贏局面，創造企業永續之價值。

因應「淨零碳排」成為全球企業永續發展趨勢，新保長期關注國際及台灣ESG趨勢與議題，厚植綠色管理於日常營運，針對政府推動「綠能產業」亦積極佈局與研發相關智慧科技技術以提升能源使用效率，為強化企業永續經營發展相關公司治理機能，於董事會下設置永續發展委員會，6月中更獲得由台灣永續能源研究基金會授予「綠級」淨零標章之殊榮，成為首批15家獲頒授證之企業。