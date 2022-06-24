北市中正區樹片掉落，擋風玻璃變蜘蛛網，駕駛車上驚魂。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今午後暴雨，有不少災情傳出。台北市政府獲報，大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損；中正區發生大王椰子樹樹葉斷裂掉落，造成1部行駛中自小客車前方擋風玻璃損，擋風玻璃變蜘蛛網，只見駕駛就在車內，相當驚險。

北市府指出，北市午後對流旺盛，北市災害防救辦公室於14時即發送警示簡訊，通報萬華、大同、中山、中正及士林區將有較大雨勢發生，請各防救單位本於權責加強整備應變落實查蒐報作業。

北市府表示，14時31分再次發送警示簡訊，因文山區時雨量達66.5毫米，請文山區轄區內環保局、警察局、消防局、工務局、民政局、都發局單位及文山區公所內部成立緊急應變小組，亦通知消防局轄區大隊出巡。

北市府說明，大同區西寧北路交長安西路口，忠孝國中內1棵高度約20公尺、直徑約80公分校樹倒塌，壓損學校圍牆、路口交通號誌、1部自小客及1部自小貨，造成西寧北路雙向無法通行，現場無人員受傷、已協助圍設警戒線及排除中。

北市府指出，中正區中山南路交貴陽街一段口，3時47分有大王椰子樹樹葉斷裂掉落，造成1部行駛中自小客車前方擋風玻璃損，現場無人員受傷，協助將樹葉移至路邊。

北市府指出，14時34分，1999通報文山區羅斯福路5段176巷14號路面積淹水至腳踝高度，已通知水利處及警察局派員處理。