國立台灣史前文化博物館閉館2年再造，工程陸續完工，入口前廣場原設計是「太陽廣場」，再造工程後換成草坡，草坡上佇立一座色彩繽紛藝術品，為台灣女性藝術協會理事長賴純純的作品「跳舞的鹿」。（圖/ 中央社）

國立台灣史前文化博物館閉館2年再造，工程陸續完工，館前日晷換由象徵自由、生命力的大型雕塑「跳舞的鹿」取代，中庭則鋪上人工草皮，而市民喜愛的水舞區消失了。

台東史前館2019年起啟動康樂本館建築空間再造及展示更新計畫，重新規劃入口館前廣場、館內大廳、常設展廳及參觀動線設計以及周遭公園。

工程陸續完工，史前館日前宣布即將於25日重新開放部分空間，包含入口草坡、1樓多功能空間、2樓第一及第二特展室，至於常設展廳及探索館目前仍在施作中，尚無法對外開放。

入口前廣場原設計是「太陽廣場」，以四周綠蔭圍繞著一個圓形水池而構成，水池中央矗立一座大型日晷，象徵悠久史前文化。再造工程後換成草坡，史前館發布新聞稿表示，綠色緩坡是史前館新的入口，由建築師Michael Graves設計的館舍建築線條融入天際、山陵線的地景中，呈現一種優雅氛圍。

草坡上佇立一座色彩繽紛藝術品是台灣女性藝術協會理事長賴純純的作品「跳舞的鹿」，企圖重溯葡萄牙人傳說中美麗福爾摩沙島Ilha Formosa上鹿群的自由、奔放與生命力。

國立台灣史前文化博物館閉館2年再造，工程陸續完工，中庭原是一塊開放空間的空地，現在改鋪人工草皮，希望廣場色彩更亮麗、功能更活用。（圖/ 中央社）

進入中庭原是一塊開放空間的空地，現在改鋪人工草皮。史前館組長高筱慧日前接受媒體訪問表示，這次整建設計，希望廣場色彩更亮麗、功能更活用，建築師原本設計是天然草皮，但考量建物先天結構、樓板狀況，種植天然草皮必須要再下挖、施作防水工程，但工程可能造成更多樓層板問題。

高筱慧說，雖然建築原設計樓層板抗壓力應沒問題，但這20年來經過多次地震，很可能有某些未發現問題，如果種植草皮因為滲漏水，後續要投入的改善、整建經費可能超過原本預算，經考量後認為現在許多建築、機場內部都改用人工草皮，未來養護上也可減少負擔。

另外，過去台東市民傍晚過後喜歡的休憩區史前館後方水舞區，再造工程後消失。史前館表示，水舞區的設施都是舊設備，損壞後找不到零件維修，目前整塊區域交由台東縣政府納入「巨石公園區」規劃，是否恢復水舞區由縣政府決定。

台東縣政府建設處城鄉環境工程科長陳承龍表示，自今年1月起開始動工新建康樂巨石公園，工程分為康樂站前廣場、幸福綠地與史前館花園三大區域，目前喬木移植完成、時光大道等工區皆已見雛型，工地進度過半，尤其是史前館花園部分進度超前許多，水舞區和迷宮都已掩埋，鋪上新的步道，以利史前館做開館準備。

台東建設處長許瑞貴接受中央社記者電話訪問表示，水舞池設備容易損壞，維修不易，所以這次與史前館共同規劃巨石公園，決定連同水霧迷宮拆掉，做為廣場。至於兒童樂園拆掉後，將會在幸福住宅邊利用0.6 公頃建造新的兒童樂園。

台東黃姓民眾聽聞水舞區和迷宮已拆除掩埋，難過地說，史前館水舞區幾乎是30歲以下年輕台東市民都去過的地方，尤其傍晚過後觀賞水舞更是休憩首選，「很可惜」。（編輯：謝雅竹）1110624