國軍制度又有重大改革。軍方消息表示，國防部後備指揮部將在6月30日正式裁撤，改編配陸軍，現今18個縣市地區後備指揮部，全數隸屬各作戰區，以作戰導向編管，形同陸軍擴軍。至於今年才剛成立的全民動員防衛署未來只管後備動員。

根據國防部規畫，國軍將在二○二四年前增編八個旅級單位，擴充教召、新訓能量，未來一年有廿二萬後備軍人將接受教召。

目前全民動員防衛署，已編成後備南、北區第二召訓中心、陸軍步兵一○九旅、一一七旅，今年七月將編成陸軍步兵一○一旅、後備中區第二召訓中心，二○二三年七月編成陸軍步兵一三七旅、二○二四年七月編成陸軍步兵二四九旅，擔任教召與新訓任務。

另現有甲種旅（新訓旅）、乙種旅（軍事院校、測考中心）及丙種旅（縣市後備旅）等3種後備旅，在112年後全屬陸軍管轄。

據了解，國軍後備軍人目前列管以8年內退伍的精壯人力為主，概約70萬餘人，現轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人，其餘40餘萬人列管為戰耗補充梯隊。

為了強化後備戰力訓練，今年起新實施的教育召集期程長達14天，沒有休假，每天課程訓練10小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上。

另外也增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。