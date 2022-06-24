行政院消保處於六大電商所屬10個網購平台抽查電火鍋、電暖器、燙整髮棒等應施檢驗商品270件，其中高達五成、135件送請主管機關經濟部標準局認定違規，已通知平台業者下架。消保處已請標準局協助平台業者建立應施檢驗商品上架把關機制，並貫徹定期自主查核。

消保處表示，近期媒體報導許多網拍平台都能買到未經政府檢驗的不合格電器產品，其商品安全性堪慮。

消保處說，為維護消費者權益，行政院消保處於3月分別在露天拍賣、PChome（商店街、線上購物）、momo（購物網、摩天商城）、Yahoo（購物中心、拍賣、超級商城）、蝦皮及東森購物等六大電商10個網購平台，擇定電火鍋、電暖器、燙整髮棒等3種應施檢驗商品品目，每個平台均抽查27件，查核該商品有無標示商品檢驗字號。

以下為查核結果：

1、違規件數從高至低（1）總排行前三名，依序為Yahoo拍賣（25件）、PChome商店街（17件），露天拍賣（15件）及Yahoo超級商城（15件）並列第三。（2）拍賣平台間排名，依序為Yahoo拍賣（25件）、露天拍賣（15件）、蝦皮（13件）。（3）商店街或商城間排名，依序為PChome商店街（17件）、Yahoo超級商城（15件）、momo摩天商城（14件）。（4）電商自營購物中心間排名，依序為Yahoo購物中心（13件）、東森購物（9件）、PChome線上購物（8件）、momo購物網（6件）。（5）品目間排名，依序為電暖器（48件）、燙整髮棒（44件）、電火鍋（43件）。

2、合格件數最高前三名依序為momo購物網（21件）、PChome線上購物（19件）、東森購物（18件）。

消保處呼籲網路賣家應落實經濟部106年11月28日經標字第10604605690號公告「以通訊交易方式訂立契約應提供消費者之資訊」，如交易之商品屬經公告應依商品檢驗法執行檢驗並應標示商品檢驗標識者，企業經營者有義務揭示該等資訊。

消保處也表示，該次Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名均高居第一，超級商城則排名第二，另抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒之違規率更高達100％，該公司應加強自主查核並為消費者把關。

最後，消保處提醒消費者在電商平台上購買應施檢驗商品時，務必選購網頁上有揭示其商品檢驗標識或提供完成檢驗程序證明之資訊。