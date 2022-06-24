即將放暑假了！學生經常利用暑假期間打工，提醒雇主應依規定申報暑期工讀生參加勞工保險、就業保險及職災保險，並提繳勞工退休金，以保障員工加保及退休金權益並避免受罰。 勞保局說明，僱用員工（包含工讀生及部分工時人員）達5人（含）以上的事業單位，應申報員工參加勞保、就保及職保；員工未達5人的事業單位，應申報員工參加就保及職保，並得自願申報參加勞保；另如服務單位適用勞動基準法，雇主也都要為員工提繳勞工退休金。提醒雇主應於員工到職當日申報加保及提繳退休金，又如所僱用之工讀生為部分工時人員，請務必於加保（提繳）申報表或申報系統上勾選或註明「部分工時」，以利正確計收勞（就、職）保保險費及勞工退休金。 勞保局提醒為便利申報手續，投保單位可持工商憑證及負責人自然人憑證，至勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/aa/）辦理線上申請成立投保單位。申報成功後即成為勞保局網路申辦單位，爾後皆可透過線上申報員工加、退保及投保薪資調整，亦可同步使用網路申報功能辦理勞退提繳，歡迎投保單位多加利用。 考量學生於暑期受僱工讀時，與一般勞工面臨相同工作環境，惟因對作業流程較不熟練等因素，勢必增加工作上的危險性。雇主應依規定申報員工加保，以保障暑期工讀生的工作生活安全，切勿因學生已以眷屬身分參加全民健康保險享有醫療照護，而誤以為可不必參加勞(就、職)保。另外請記得一併申報提繳勞工退休金，以保障工讀學生權益！