小小畢業生海中划SUP航行留下一段美好的回憶，全程花費2個小時順利完成。（中屯國小提供）

澎湖白沙中屯國小今年有5個畢業生，校長陳鴻賢跟他們做了一個小約定，要從重光媽祖佛像划回中屯國小參加畢業典禮，不過因疫情關係，原本畢業前的活動延至23日終於完成，讓小小畢業生留下一段美好的回憶，而學校也基於安全，由家長會常務委員楊益銘開船一路戒護，全程花費2個小時順利完成。

白沙中屯國小現有31名學生，人數雖然不多，但因為學校老師辦學勤奮，作文成績相當優異，幾乎囊獲澎湖縣的各項語文比賽的大獎。這裡的孩子從小就親近海洋，中屯島位於白沙與馬公中間，農漁業皆十分發達，長榮集團創辦人張榮發的先祖就是中屯人。

陳鴻賢表示，今年有5位畢業生，其中1人因確診新冠肺炎錯失參加畢業划SUP的活動，4人在師生與家長的陪伴之下，從馬公重光里的媽祖神像外堤岸出發，歷經2個小時、航行5.44公里，終於抵達中屯國小前方堤岸，家長楊益銘除了開船戒護，還一路拿著專業的單眼相機望遠鏡頭，捕抓下即將升上國中的小朋友，奮力邁向前程的紀錄。