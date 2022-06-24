高雄流行音樂中心今(24)日舉行「GMA2022金曲國際音樂節」開幕記者會，正式宣布今年的金曲系列活動正式啟動。金曲國際音樂節自6月24日至26日舉辦為期三天的活動，規劃一系列的精采活動，往年金曲國際音樂節參與業者家數逾三百多家，交易金額及衍生產值更達4到6億元。今年參與家數也不相上下，期透過眾多音樂界國內外重量級產業界人士的共襄盛舉，替高雄的音樂影視產業鏈帶來串聯加值效益與商機。

文化部李靜慧政務次長致詞表示，「金曲獎不僅是一個頒獎典禮，也透過國際音樂節活動，鏈結整個產業面，讓國內音樂產業走出國際，這次金曲獎不是台北模式的複製，而是融入高雄的特色，希望高雄市民能給我們最大的熱情與肯定，讓未來金曲能再回來高雄。」

高雄副市長史哲表示，感謝文化部的大力支持，這一屆除了金曲獎典禮回到高雄，這也是『GMA金曲國際音樂節』首度來到高雄舉行！金曲國際音樂節的開幕式及活動場地選在高雄流行音樂中心，這對作為南台灣流行音樂基地的高雄來說，更是意義非凡。高流作為高雄第一座以流行音樂演出為設計主體的專業場館，不只承載著海港城市發展歷史，也象徵高雄城市的轉型與蛻變，高流將持續扶植產業作為加速傳產數位轉型、匯聚音樂、文創人才的重要角色。

此外，作為金曲獎指定酒店的高雄萬豪，為了要讓入住貴賓感受到南台灣熱情待客之道，也推出跟金曲相關的豐盛餐點，大廳皇怡咖啡廳推出曼妙音符譜成的金曲下午茶套組，巧克力製成的金曲獎盃，造型精巧雅致，吸睛度百分百，搭配玫瑰花鮭魚捲、帕瑪火腿蘆筍脆瓜捲、法式起酥派、覆盆莓千層糕…等，甜鹹口味皆具，視覺味覺效果滿分；萬豪以無限創意、貼心周到精神籌畫金曲盛宴，宛如經典曲目引發共鳴，讓饕客對美食發出無法抗拒的讚嘆!