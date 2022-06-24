比特幣還有機會嗎?

近期比特幣持續下跌，多個熱門加密貨幣如以太幣等山寨幣也跌跌不休，根據虛擬貨幣交易所Coinbase 顯示，比特幣目前6月22日已跌至$20,111美元，6月19日更跌至$17,744，相比2021年11月歷史最高點的$68,789美元，已下跌超過74%，亞洲首富也是全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬，身家更是慘崩89%!面對這樣虛擬貨幣的走勢，讓許多投資者紛紛對比特幣的未來感到堪憂。

筆者認為有三個原因讓比特幣如此狂跌：

第一、烏俄戰爭引起的惡性通膨

目前虛擬貨幣的漲跌與傳統金融的走勢已經有相當的關連性，近來因烏俄戰爭引起糧食危機，進而造成全球惡性通貨膨脹，讓全世界的經濟蕭條，這次的金融危機遠比2008年雷曼兄弟造成的金融危機來的全面，當初雷曼兄弟的受害者大多是投資者，而此次的金融危機的受害者，所擴及的層面非常的廣泛，可以說是你我都是受害者。

第二、虛擬貨幣不斷的爆雷

從一夕暴跌99%的Luna，400億美元金融帝國一夜崩塌，到ETH 2.0 最大去中心化節點Lido脫錨，再到最大加密銀行Celsius暫停提款，另傳說手握180億美元的三箭資本遭清算，導致加密貨幣市場面臨著流動性緊縮危機。

第三、美國聯準會升息

美國聯準會一口氣升息三碼，讓市場對於經濟衰退的恐慌情緒持續蔓延，加密貨幣更是腰斬，整個加密貨幣市場蒸發約2兆美元。

以上三點讓加密貨幣市場瀰漫者一股低氣壓，但我堅信這只是比特幣的一個過程，在6月7日美國兩名參議員Kirsten Gillibrand與Cynthia Lummis提出了《負責任的金融創新法案》（Responsible Financial Innovation Act），企圖替數位資產建立一個完整的監管框架，同時推動負責任的創新及對消費者的保護，認為大多數的數位資產應該歸商品期貨交易委員會（CFTC）管轄，而非美國證券交易委員會（SEC）。此法案若通過將會成為各國對於加密貨幣管理的框架，此法案明確指出加密貨幣的法律界限為何，對於加密貨幣的市場必將更加的健全，但需要時間來發酵。

另外美國證管會（SEC）4月6日宣布，已允許基金公司 Teucrium 發行比特幣期貨 ETF ，後者是繼 ProShares、Valkyrie 和 VanEck 之後，第四檔在美國獲准上市的比特幣期貨 ETF。值得注意的是，有別於前三檔 ETF 都是根據《投資公司法》註冊，Teucrium的比特幣期貨ETF是根據《證券交易法》進行註冊，這表示比特幣已被歸類成一種有價證卷。

那麼比特幣未來還有機會嗎?筆者憑多年研究區塊鏈與虛擬貨幣的經驗來總結以下觀點，首先先講結論，比特幣未來是大有機會大幅度超越目前的歷史高點(68,789美元)，原因如下：

第一、以過往比特幣漲跌的經驗來看，通常漲跌的週期約莫為四年，牛市持漲約一年半，熊市續跌約兩年半，目前從2021年11月下跌至今約莫半年，也就是說還有近兩年的調整期，而下一次比特幣的減半的時間也剩下兩年左右，減半後比特幣大多會開始往上調整，而且每次都不斷創新高。

第二、未來元宇宙及WEB3.0時代必將到來，而因區塊鏈衍伸出來的加密貨幣，它的價值傳輸特性正是不可或缺的技術，而比特幣正是擁有區塊鏈去中心化、去中間化等特性，正是元宇宙及WEB3.0所需。

第三、未來世界主流貨幣會分成三類：一為各國央行發行的數位貨幣CBDC，二為以比特幣為首的各類虛擬貨幣，三為各公司及銀行發行的穩定幣，而比特幣為史上第一個發行的虛擬貨幣，擁有頭部效應的加持，筆者認為在未來，比特幣必將風雲再起。

總結以上三點，筆者認為若把比特幣的時間線拉長來看，現階段反而是分批入市的好時機，更是投資自己的腦袋，充實有關區塊鏈及虛擬貨幣的相關知識，才能讓自己立於不敗之地。