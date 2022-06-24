許宗民強調，每當澎湖在冬季進行青斑蝶標放活動時，其實正代表我們參與一場特殊的生物界饗宴、一場重大的生態現象。（澎管處提供）

每年歲末多有青斑蝶(Parantica sita niphonica)自日本遷移過境東昌營區，澎管處為強化民眾保育意識及友善青斑蝶生態環境，於24日特別辦理東昌營區青斑蝶蜜源植物種植活動，除了讓民眾了解青斑蝶蜜源植物的種類、澎湖常見蜜源植物、淺談青斑蝶遷移生態等，希望藉由活潑有趣的有獎徵答及種植實作活動，開啟民眾對青斑蝶生態永續的觀念。

活動由內垵國小師生約150位民眾參與，大家透過實作活動，種植白鳯菜320株、紅鳳菜80株及馬櫻丹400株，澎管處長許宗民期盼藉由活動手作課程，加深民眾對友善環境及生態永續意識，以達宣導環境教育目的，並凝聚民眾生態保育共識，守護珍貴生態資源。

許宗民強調，青斑蝶冬季時在亞洲東岸島弧的擴散現象，相較於紫斑蝶在台灣島內、帝王斑蝶在美洲移動的避冬情形，青斑蝶是唯一能跨海、長距離移動的蝴蝶，每當澎湖在冬季進行青斑蝶標放活動時，其實正代表我們參與一場特殊的生物界饗宴、一場重大的生態現象。

從2013至 2021 年為止，澎湖總共累積 77 筆的日本青斑蝶的再捕獲紀錄，約占全台灣地區總數 109 筆的 70％，若僅計算2013年以後的再捕獲資料，則高達八成的紀錄是在澎湖再捕獲的，可見澎湖地區對於青斑蝶冬季在亞洲東岸島弧擴散的重要性。日本青斑蝶在東北季風時長途飛越近2000公里，帶著沿途遭受摧殘的翅膀來到澎湖，她們應該已經很疲勞很累了吧，希望我們能提供友善的棲息和蜜源植物，給遠到澎湖的青斑蝶能夠休息養身環境，甚至可以交尾繁衍下一代，善待遠道而來的嬌客。