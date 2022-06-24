國民黨台南市長提名人謝龍介繼質詢揭發靈骨塔業者遭市長黃偉哲的「身邊人」索賄後，24日再偕同國民黨團議員舉行「賄款抓到了」記者會，指黃市長身邊的陳姓律師向業者索賄1000萬元，還出示匯款證明說已經拿到前金720萬元，除要求台南地檢署比照宜蘭縣長林姿妙案主動偵辦外，也希望當天在場吃飯的黃偉哲「清君側」。黃偉哲則反批「莫名其妙」，要求謝龍介拿出證據，指證他牽涉了什麼承諾。

謝龍介今天偕王家貞、方一峰、李中岑、林燕祝、曾培雅、林美燕及許至椿等國民黨團議員，分持220萬、200萬及300萬元等3張匯款單影本的看板表示，指控2020年10月1日的一場餐敘，席間黃偉哲、某議員、納骨塔業者及陳姓律師等多人在場。事後，業者在台南高鐵站交付500萬元支票，指定給陳律師的事務所，但當場被退回支票要求改用現金後，業者於10月16日匯220萬元給陳，11月12日又匯200萬元，11月13日再匯300萬元，陸續匯了前金720萬元。

謝龍介強調，此案破局的原因，係因有人覺得1000萬元太少，想索賄3000萬元，因此擱置此案；但業者認為，明明說好1000萬元，市府卻失信，氣得到高雄南機組備案，又到台南地檢署按鈴申告，要求台南地檢署應比照林姿妙案偵辦，司法辦案不應分顏色。

謝龍介還質疑，有那個大牌律師的顧問費要1000萬元？他希望市長黃偉哲出來面對、說清楚，身邊的蟑螂、蒼蠅也應該清乾淨，不要讓府城風風雨雨。

「莫名其妙！」黃偉哲則舉4年前的大創案為例說，當時也說他身邊的人拿錢，檢調單位應該介入調查，把事情查得清清楚楚；「我願意接受輿論及司法的檢驗」，但到底牽涉什麼承諾？謝龍介應該拿出證據來，而非憑空指涉。

事後，市府指出，謝龍介出示的匯款資料，僅指出屬於律師事務所與靈骨塔業者的往來，與市府無涉。黃偉哲也希望檢調單位能夠釐清案情，並要求公務人員恪遵職守，以及相信市府團隊經得起檢驗。

民政局也說，福龍寶塔案因涉及買賣私權糾紛，土地及建物所有權人於2019年及2021年分別向民政局申請變更興辦事業計畫書設置申請人，要求換人經營，但該局已分別於2020年及2022年依法規及內政部相關函釋駁回申請，依法行政不受外力影響。