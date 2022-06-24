運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖2022下半年健康運，其中屬牛、猴、狗的人是健康寶寶，每天充滿精神，身體狀況絕佳，其他生肖則要注意健康狀況，營養均衡並保持運動習慣，才不會惹病上身。

▍生肖鼠

屬鼠人下半年身體狀況不太好，容易生病，建議平時養成運動習慣，多鍛鍊身體，增強自己的抵抗力。

▍生肖牛

屬牛人下半年心情好，精力充沛，身體狀況不錯，平時多保持運動習慣，讓體能維持在最佳狀態。

▍生肖虎

屬虎人下半年健康方面要多加防範，加強身體素質，注意飲食和作息。

▍生肖兔

屬兔人下半年身體會受一些小疾病侵擾，在生活中要盡量保持清淡飲食，少熬夜，外出時注意安全。

▍生肖龍

屬龍人下半年精神壓力比較多，生活中也會有些小病痛，要注意修養身心。

▍生肖蛇

屬蛇人下半年健康同樣會出現很多問題，身體若出現不適要及時去醫院檢查，不要拖延，以免釀成大病。

▍生肖馬

屬馬人下半年可能會發生一些意外事故，建議外出時一定要多注意，不要違反交通規則。

▍生肖羊

屬羊人下半年雖然沒有大病纏身，但是狀態一直不是很好，提不起精神，要改掉自己那些不良的生活習慣，也不可過於勞累。

▍生肖猴

屬猴人下半年吃得好、睡得好，身體健康，容光煥發，沒有什麼煩心事。

▍生肖雞

屬雞人下半年身體狀態下滑，盡量照顧好自己，預防疾病的發生。

▍生肖狗

屬狗人下半年身體狀況良好，整個人活力滿滿，笑聲不斷。

▍生肖豬

屬豬人下半年健康上容易亮紅燈，突發的疾病或意外比較多，要多加小心。

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