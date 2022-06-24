《香腸派對》絕世好腸盃錦標賽，將於本周末正式開放報名，預賽預計於7/16開打，到時將由來是台灣各地的頂尖腸腸們爭奪絕世好腸的冠軍頭銜，以及總計5萬台幣的總獎金，此外在這個即將來臨的暑假，《香腸派對》的全新『暴走吧~恐龍』賽季以及特別活動的神祕限定造型，都將在7月時笑鬧登場！

最強腸勝軍選拔賽，絕世好腸盃盛夏開打

《香腸派對》上市沒多久，就有許多腸腸們在敲碗什麼時候要舉辦香腸派對的比賽，腸腸們的心聲我們都聽見了！從這個週末6/25開始，腸腸們就可以透過報名連結參加官方所舉辦的絕世好腸盃，比賽項目將使用《香腸派對》快速派對模式進行積分對戰，總共會有來自全台灣各地的49支腸腸隊伍一決勝負，爭奪派對之王的冠軍寶座，賽事總獎金高達5萬元，報名日期從6/25至7/9為止為期兩週，正式預賽將於7/16正式開打，決賽則會在7/31的台灣國際電競電玩展場的電競大螢幕舞台上，進行熱血的最終決戰，請各位腸腸們可別錯過這個千載難逢的好機會喔！

全新賽季暴走來襲，四大恐龍載具驚奇現身！

《香腸派對》在即將到來的改版中，腸腸們將與全新的生物載具一起暢遊腸島，下面就來跟各位腸腸們好好介紹一下這些全新登場的好幫手吧！

《香腸派對》絕世好腸盃6/25參賽報名正式開始，7/16正式開打，歡迎全台各地的腸腸加入爭奪高額獎金！

凶凶龍王：

龍族領導者「凶凶龍王」不僅高大威武，同時具有超高的威力傷害！除了範圍攻擊的踐踏傷害外，還擁有恐怖的噴火技能～能幫助腸腸們在戰場上所向披靡！

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奔奔龍：

作為龍族中最靈活的奔奔龍，身手矯健，靈活度高、速度快，同時還擁有跳躍技能～不論是喜愛勇敢突進或是擅長高速逃跑的腸腸們都一定會想要的最佳小夥伴。

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憨憨龍：

堅硬呆萌的「憨憨龍」是龍族最受歡迎龍類之一，擁有較大且堅硬的頭盾！防禦力高，保護性強～喜歡打長期消耗戰的腸腸們先來尋求憨憨龍的幫助準沒錯！

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飄飄龍：

「飄飄龍」作為會飛的龍族之一，擁有較為龐大的翅膀，可以自由飛行、滑翔、俯衝，且速度較快！是繼飛碟、呆呆龍之後，又是一種超級好用的載具，是喜歡在高處攻擊的腸腸們絕佳輔助利器！

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台灣專屬神秘造型酷炫登場，限時免費領取！

為了答謝台灣的腸腸們對於《香腸派對》的喜歡，《香腸派對》官方特地設計了一套酷炫十足超台神秘造型，腸腸們只要下載遊戲，完成一個簡單的分享任務，除了可以獲得糖果跟彩虹補給箱外，這套超台超拉風的台灣專屬神秘造型也會一並送給各位腸腸們，活動任務從7/7開始，一共只持續21天，要是錯過這次台灣專屬活動，絕對絕對會讓腸腸們抱憾終生喔！