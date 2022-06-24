南韓男子人氣天團「防彈少年團」（BTS）日前無預警宣布暫時中斷團體活動，隊長RM宣布BTS將集中在「個人」活動上，他直言：「自從《ON》活動後整個感覺都變了」；近期卻爆出隊長要與圈外女友結婚，引起粉絲間熱議，公司也在第一時間回應「毫無根據事實」，否認該謠言。

南韓論壇上近日流傳一則消息，爆料者A在網路發表貼文，內容寫到近期收到後輩表示自己會和「防彈少年團」（BTS）的隊長RM結婚，女方家境優良，而且出身名牌大學，家世背景相當不錯，是2014年到2015年之間的粉絲見面會上認識RM，雖然無確切的證據證明，不過聯想到團體即將單飛不解散的消息，該則爆料在網路上引起軒然大波。

許多粉絲要求經紀公司出面回應，防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT MUSIC在今（24日）透過媒體發布聲明：「正在對YouTube惡性謠言採取對應措施，結婚傳聞毫無根據事實。」嚴正否認了網路上的謠言。根據過去報導，RM已經不是第一次被謠言攻擊，2021年時曾遭「탈덕수용소」（脫飯收容所）的YouTube頻道爆料，該頻道指RM和一名富家千金於2019年交往，女方是美術界的相關人士，家庭背景優良，當時RM所屬經紀公司立刻採取提告手段，捍衛旗下藝人清白，這次再捲入謠言之中，讓不少粉絲感到氣憤與心疼。