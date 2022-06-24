PIMCO（品浩）一年一度的長期展望論壇順利落幕。此次邀請投資專家、客座演講嘉賓，與PIMCO全球諮詢委員會齊聚討論未來5年的經濟前景。PIMCO認為目前全球總經環境距離「正常」仍十分遙遠，未來5年投資人必須設法穩渡波動與挑戰。混亂與不確定性將成為常態，去全球化將加深全球經濟的裂痕，唯有長遠、縝密的投資思維，才能協助投資人穩渡充滿挑戰的環境。

PIMCO指出，烏俄戰爭與國際制裁造成的影響，加上中國的清零封控措施對全球帶來停滯性通膨壓力，導致通膨在短時間內進一步攀升，主要國家在未來6到12個月的經濟成長將趨緩至接近停滯狀態。此外，全球的整體通膨居高不下，各大央行決意先壓制通膨，之後再擔心經濟成長的問題。

PIMCO認為未來兩年經濟衰退的風險已攀升，主因地緣政治動盪加劇、居高不下的通膨壓縮家庭實質可支配所得，以及央行將對抗通膨視為當務之急。若經濟活動陷入衰退，屆時各國採取的貨幣與財政刺激政策將比前幾次衰退時期更加保守。因此，PIMCO認為下次的經濟衰退程度不至於像2008年全球金融危機或是2020年疫情導致經濟活動停擺那般嚴重，但是衰退的時間將延續更久。

國際地緣政治局勢的裂痕加深，使世界從全球化的時代加速邁向兩極化、多頭的時代。從中國崛起成為世界經濟與地緣政治強權，並使得西方國家對中國產生戒心開始，全球就已步上分裂的道路。PIMCO認為政府與企業決策者將更加重視「安全性」與「韌性」。

PIMCO預期未來的經濟週期將比過去更短、不確定性將更高，因此強化投資組合的韌性將比追求收益來得更加重要。未來兩年美國與其他成熟國家陷入經濟衰退的風險已攀升，投資人應更審慎評估各類資產的報酬潛力，並做好保護資本的配置。

考量未來5年通膨壓力長期升溫的風險，PIMCO認為美國抗通膨公債與特定的全球通膨連動資產將可以合理的評價協助投資人抵禦通膨高於預期的風險。大宗商品也發揮良好的抗通膨效果，相較美國抗通膨公債，大宗商品向來在高通膨的情況下展現更加顯著的Beta係數，意即高度正相關性。房地產亦可發揮抗通膨的效果，尤其是多家庭出租住宅與自助式倉儲，因為此類房地產的租約時間大多在一年以下。

匯率方面，目前美元的評價似乎過於昂貴，但考量中期的經濟衰退風險，以及總經波動性攀升的前景，PIMCO預期美元將持續在總經與市場動盪之際，成為相對安全的投資標的。然而，在外匯市場找尋投資價值時，除了美元交叉匯率之外，投資人更應以分散配置的貨幣作為融資來源。