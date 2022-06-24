新光保全（9925）24日召開111年度股東會，展望今年策略，將以Lead（引領團隊 ＋ 科技永續 ＋ 領先業界）E 化（優化服務平台 ＋ 流程改造）Ally（合作夥伴 ＋ 團隊協作）People（重視員工 ＋ 適才所用）方向多角化經營，力拚營運成長動能，維持穩定獲利。

近來國內調整防疫策略路線與全球同步走向與病毒共存，但考量國內仍處高原期，為維護股東健康權益與控制病毒傳播風險，股東會遵照主管機關發布股東會防疫指引作業，以期降低感染風險。

新冠疫情已邁入第三個年頭，加上突如其來爆發的俄烏戰爭，中國清零政策採取的封城管理，導致相關產業、供應鏈、原物料受影響，衝擊市場供需產生斷鏈問題，加劇全球通膨危機。

美國聯準會為遏阻通持續升息，恐加劇全球經濟衰退、企業獲利下滑隱憂，皆使企業營受到相當幅度的衝擊，再再檢視企業的體質並考驗應變能力。

新光保全在此波局勢不穩與疫情之嚴峻挑戰下，盡力妥善調度人力，力求對客戶服務不中斷，同時撙節預算控制成本，持續流程優化改造、開發新系統與服務，以提高企業核心競爭力，維持公司成長動能。

因應「淨零碳排」成為全球企業永續發展趨勢，新保長期關注國際及台灣ESG趨勢與議題，厚植綠色管理於日常營運，針對政府推動「綠能產業」亦積極佈局與研發相關智慧科技技術以提升能源使用效率，為強化企業永續經營發展相關之公司治理機能，於董事會下設置『永續發展委員會』，日前更獲得由台灣永續能源研究基金會授予「綠級」淨零標章之殊榮，成為首批15家獲頒授證之企業。