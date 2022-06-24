「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，將於今年盛夏回歸，北市水利處表示，6月24日起於「Velodash飛騎 」APP開放預先報名，自今年7月1日起到明年6月30日止，每月完成指定任務，前200名就能獲得「台北蓋水」聯名款特色人孔蓋造型徽章1份，還可參加好禮大抽獎。

北市水利處去年首度舉辦「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，廣獲自行車友好評，1個月就有超過800位勇腳順利完成挑戰。水利處表示，今年「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，特別與「Velodash飛騎 」APP合作，6月24日起開放線上報名，無參加資格限制。

為鼓勵大家培養長期的運動習慣，水利處表示，今年規畫「輕鬆騎」及「挑戰騎」2項每月任務，「輕鬆騎」只要當月在台北市河濱公園自行車道範圍累計騎乘里程超過66km，即達成完騎條件；而體力佳的騎士可參加「挑戰騎」任務，勇闖限定單日完成的「環騎台北」路線。

水利處說明，今年7月1日起到明年6月30日止，只要當月達成其中1個任務，且為前200名通過審核者，即可獲得「台北蓋水」聯名款特色人孔蓋造型徽章1份，共12款造型，每月推出1款，2項任務各限量200份。此外，集滿12個月徽章，還有機會獲得神秘收藏好禮。

此外，水利處表示為鼓勵民眾持續參與每月活動任務，完成任務並經審核通過者，還可獲得好禮大抽獎的抽獎資格，騎越多，中獎機率越高，有機會把Apple Watch、Gopro Hero 10、Garmin自行車衛星導航、Garmin智慧腕錶、迪卡儂禮物卡等豐富好禮帶回家。