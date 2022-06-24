台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，跟殭屍同場展出的符咒。（曹婷婷攝）

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天下午首度開箱特展內容。（曹婷婷攝）

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天下午首度開箱特展內容。（曹婷婷攝）

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天下午首度開箱特展內容。（曹婷婷攝）

受到各界高度關注的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天下午首度開箱特展內容，4個展間呈現4大主題，陳列3具殭屍的「幽靈狩獵」展間最吸睛，呈現祭祀與喪葬儀式特色，不少搶先爭睹的民眾等都說「其實沒想像中恐怖！」

南美館為了宣傳這場展覽，先前曝光殭屍騰空照片爆紅，勾起不少民眾的「童年看殭屍片的回憶」，爭相在網路呼朋引伴「好想看」，不過，日前傳出有宗教團體抵制的爭議，反而更引來網友力挺，拉高展覽聲量。今天展前記者會，一度傳出可能遭到宗教團體抗議，警方也到場低調關切，但並沒有遭宗教團體「亂入」的情形。

這場特展由法國凱布朗利博物館與南美館共同策畫，展覽內容談鬼怪也談信仰、宗教，除討論幽魂地獄的因果善惡循環、人性慾望，也探討對人類未知恐懼的想像與文化研究。館方指出，鬼神文化充斥人們生活，疫情之下，人們更直接面對生與死的巨大衝擊，在當代開放多元的社會，有更多空間能探討這個議題。

法國凱布朗利博物館2018年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，從傳統文物及作品延伸至最新流行文化，深入淺出介紹數個世紀以來，亞洲對於鬼的恐懼與想像，呈現日本、泰國與大陸的傳奇鬼怪和地獄觀念外，展覽吸引許多人觀展，首度移師亞洲，來到台南，法國凱布朗利博物館也錄製影片「相信在台灣也能受到歡迎與喜愛！」

此次展覽也加入9位台灣藝術家作品，作品脈絡對應法國凱布朗利博物館展覽故事線，包括當代藝術家作品及在地鬼怪電影海報，國立台灣歷史博物館典藏《十殿圖地獄掛軸》也首度公開亮相。

南美館殭屍亞洲的地獄與幽魂特展宗教團體

法國凱布朗利博物館