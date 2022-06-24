群創(3481)今天舉行股東會，除通過配發1.05元現金股息外，並選出4席董事、5席獨立董事，並於股東會後召開董事會，通過洪進揚續任董事長。

群創表示，在強化企業體質上致力雙軌轉型，並進行管理結構升級，接軌國際以符合高標準的公司治理要求。此次董事包括以自然人身份提名的4席一般董事，獨立董事席次過半，並包含女性董事成員。

本次董事當選名單為：洪進揚、王志超、楊柱祥、丁景隆；獨立董事當選人為：謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模。

在人工智慧、物聯網、5G及ESG永續發展的趨勢，群創以3Vs經營策略-Create Value、Drive Value、Share Value，拓展最大價值化的營運目標。Create Value將智慧營運與智慧製造雙軸結合，透過工業4.0技術的導入，推進智能管理效率，全速推動企業數位轉型；Drive Value運用前瞻定位，深耕高值化和差異化產品，並佈局多元場域，擘劃新創事業與場域應用經濟，領航產業未來；Share Value 以建立以人為本、友善地球的企業為目標，推展綠色行動，發揮企業影響力，實現社會共好。

群創集團三大策略主軸3Ss則是Superior、Sphere、Solutions，包括Superior聚焦策略定位，提升產品技術本質，驅動獲利與價值再升級；Sphere-深耕新創事業領域，掌握多面向新契機，切入利基市場，強化集團品牌價值；Solutions-以More than Panel前瞻視野洞悉產業發展趨勢，開拓多元應用解決方案，創造客戶需求，精進人類生活。