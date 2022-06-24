美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）第二天出席國會聽證會時表示，為了抑制通膨而大舉升息，確實可能提高普羅大眾的失業率。

鮑爾周四在眾議院金融服務委員會發表證詞時表示，雖然「肯定有可能」在不引發失業的情況下控制住通膨，但也可能並非如此，失業率從歷史低點攀升是存在的風險。

他表示，聯準會升息是為了引領經濟增長回落到更具持續性的水平，並讓供應面有機會趕上，但他也坦承聯準會「沒有精準的工具」，就業流失是可能發生的事。

美國5月失業率僅為3.6%，較2020年4月疫情高峰期的近15%大幅回落。上周在6月的決策會議上，聯準會預期到2023年底和2024年底，美國失業率將分別升至3.9%和4.1%。

鮑爾對此表示，即使失業率升破4%，就業市場仍然「非常強勁」，現在每一位未就業者都有兩個職缺，這是一個有點過熱的勞動力市場。

鮑爾在眾議院承認聯準會誤判了通膨高漲的風險，「我們確實低估了它」，他並重申之前所說的，即聯準會加快對抗通膨的行動會更為合適。

當被問及聯準會如何應對失業率攀升和經濟萎縮，但通膨卻居高不下的情況，鮑爾向議員們強調央行關注的重點是通膨，「重要的是我們不能失敗，我們必須讓通膨率降到2%，在我們宣布任何勝利之前，我們希望看到通膨確實正在下降的證據」。

鮑爾暗示聯準會不會像之前經濟放緩時那樣迅速調降利率，他表示，聯準會官員會試著即時做出正確的判斷。

媒體報導美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）認為要控制住通膨，需要失業率5年都高於5%，或失業率在1年內達到10%。

鮑爾對此表示，這個答案在很大程度上取決於供應瓶頸如何發展，如果供應方面的問題獲得解決，我們不會看到這樣的事情發生，但他也表示這是一個「高度不確定的時期」。

在周三出席參議院銀行委員會的聽證會時，鮑爾表示，利率升高雖然痛苦，卻是聯準會緩解通膨的手段。央行有決心控制已飆升至40年高點的通膨，我們將堅定致力於讓通膨回落，我們將「迅速採取行動」。他並表示聯準會將堅持到底，直到看到「令人信服的證據證明通膨正在下降」，但他也表示，在經濟不衰退的情況下實現軟著陸，這個目標已經變得更具挑戰許多，以及這場對抗通膨的戰爭，有可能使利率升至足以導致經濟衰退的水平。