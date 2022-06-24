中興大學首家衍生企業「地天泰農業生技公司」，今天捐贈獎助學金新台幣2000萬元給興大，將以每學年提供100萬元，為期20個學年的方式獎助優秀清寒與弱勢學生。

中興大學今天舉辦地天泰農業生技公司獎助學金捐贈儀式，由地天泰公司總經理楊禮亘代表捐贈，興大校長薛富盛代表受贈。

中興大學發布新聞稿表示，「地天泰公司」設立於2018年，創辦人為中央研究院院士楊秋忠，在科技部鼓勵教授以技術創業設立新創公司之時，楊秋忠即提出3小時內完成有機廢棄物處理，取代傳統2到4個月堆肥的革命性環保技術，成為科技部價創計畫第一個成功出場案例，首輪募資3億元創下紀錄，也是中興大學首間創立的衍生企業。

興大指出，楊秋忠開創了專業有機廢棄物處理用標靶酵素製造及有機廢棄物處理規劃服務的商業模式。現今此技術已應用於桃園廚餘處理廠，每日最大處理量達100公噸，目前食品污泥處理廠及木屑處理廠也已在設廠中，預計2022年第3季將投入運作。

薛富盛表示，楊秋忠從求學、任教、創業、退休回校兼任都在興大，是典型的中興人，一輩子都與中興大學連結在一起，一路以來靠著努力，成為中研院院士，獲得國內學術界的最高榮譽，是台灣高教的典範。

薛富盛指出，楊秋忠創業的歷程也鼓勵高教界更多教授、學生投入創業，如今事業有成之際，即捐贈回饋學校，更創立了另一個典範。獎助學金除捐助清寒弱勢學生外，顧及環境永續，也將舉辦與環境議題相關的論壇，以細水長流的精神回饋社會。（編輯：謝雅竹）1110624