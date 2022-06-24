生命產業領導品牌龍巖今（24）日召開股東常會，由董事長Kelly Lee主持，除通過2021年營業報告書，承認去年財報，EPS為3.36元之外，也通過盈餘分配案，每股配息1.2元。

今天龍巖股東會承認通過2021年度營業報告書 及財報，合併營收達35.5億元，本期淨利14.6億元，較前一年度成長6.0％，本期淨利率為41.2％，較前一年度增加3.5％。基本每股盈餘達3.36元，較前一年度2.96元，年成長13.5％。2021年度配發現金股利，每股為1.2元。

龍巖表示，正積極引領產業推動生命科技，2021年啟動數位轉型，從資訊、禮儀、客戶、陵園推動數位創新四部曲，至今已陸續導入客製化電子訃聞、陵園購物商城結合24小時線上祭拜、線上簽約繳件系統等服務；後台更導入一系列創新應用以強化資訊系統、提高服務擴充彈性、更利新應用的部署。疫情期間線上服務減少實體接觸，使簽約不受限，進一步提升服務品質差異化。

自電子訃聞上線截至2022年3月，使用率超過五成；線上客戶專區使用人次超過6,000人，提高了對家屬的服務品質與效率。

另外，線上簽約繳件首月使用率超過3成，累積成交金額達1.3億元。

龍巖表示，今年仍將持續擴大資訊轉型，線上服務成交量也可望持續成長。

龍巖董事長Kelly Lee表示：「過去一年的大幅創新服務成功為龍巖重塑品牌價值，未來除專注於塔、墓及禮儀服務外，我們將拓展更多元的銷售通路，引領產業再度升級。」