台灣不少愛美的女生怕曬黑，一到夏天就會準備各種防曬用品，但皮膚若白過頭，有可能是患病徵兆。曾有一名年輕女性皮膚非常白，就連嘴唇與眼睛結膜也變白，起初她以為是貧血，因此沒有注意，直到一天突然昏倒送醫後，才發現她罹患大腸癌第3至4期。

醫藥記者洪素卿近日在節目《醫師好辣》指出，曾有一名年輕女患者皮膚非常白，朋友對此相當驚訝，甚至會問她「最近幾年都用什麼美白保養品？」，但她不僅皮膚白，就連嘴唇、眼睛結膜也都是白的，朋友驚覺不對勁，但女患者並不以為意，甚至認為是貧血造成，屬於常見的症狀，因此也沒有至醫院做檢查。

豈料日後一場聚會中，女患者竟突然暈倒，隨後被朋友送往急診，醫師進一步檢查，發現她有嚴重貧血問題，而且正常人的血色素值為12至16，但她卻不到6，才發現她罹患大腸癌3至4期，由於出現潛血問題一直流血，導致她血色素降低，皮膚才會如此白，但因她認為自己年紀輕，排便時也未發現異狀，所以並未做糞便潛血檢查，還誤以為皮膚白皙是保養得宜，沒想到竟是患病徵兆。

外科醫師鍾雲霓也提醒，糞便潛血檢查就是檢查沒有看到血的狀況，檢查結果若呈現陽性，癌變比例高達80%，過去採用化學法，因此結果可能會受食物影響，出現偽陽性的狀況，但近年來使用免疫法，不易受到食物影響，所以當糞便潛血檢查呈現陽性時，很有可能是罹患大腸息肉、慢性大腸潰瘍或大腸癌，因此絕對不要輕忽。