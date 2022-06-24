苗栗市長邱鎮軍等24日在頭屋大橋旁橋頭土地公祭拜水神祈求零溺水。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

暑期將屆正是夏季戲水高峰期，為防止溺水意外，苗栗市公所24日在頭屋大橋旁橋頭伯公廟前，舉行祭水神祈福儀式，同時集合苗栗市、北苗、上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛嘉新守望相助巡守隊，成立苗栗市河川巡防隊，將在暑假期間擔負防溺及救護任務，以「零溺斃」做為防溺最高目標。

苗栗市長邱鎮軍表示，夏季是戲水的旺季，加上防疫停課，後龍溪流經苗栗市，自龜山大橋至北勢大橋，因落差大、流速快，被列入危險水域，市公所為了防範民眾發生溺水意外，因而成立防溺巡守隊，守護市民安全。

市公所表示，民眾搶救溺水者時，須謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」，第一時間務必大聲求援，利用周圍可救生器材，切勿貿然下水救人。並建議民眾使用急救抛繩，市公所在後龍溪沿岸龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場等4處設有急救抛繩站。市公所並呼籲民眾，急救抛繩為救命用，千萬不要惡意拿走，並發揮公德心勿在抛繩站投入垃圾。

過去，後龍溪流經苗栗市區河域，經常發生溺水意外事件，暑假期間皆為學生溺水高峰期，也請家長應確實了解子女行蹤去向，並安排正當休閒活動，謹記不要到危險水域戲水原則。民眾若發現有學童戲水也請立即予以制止，大家共同來防止溺水的發生。

邱鎮軍說，祭水神儀式除了消災解厄，同時更是祈求神明保佑河域平安，提醒愛玩水的民眾，應選擇設有救生人員值勤的游泳池戲水，避免在危險水域戲水，有豎立危險標語之地區，絕對不進入，才能確保自身安全阻斷不幸事件的發生。