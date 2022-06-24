「防疫女神」賈永婕自疫情爆發後，四處奔波送各種醫療器材，還不忘號召親友為防疫出一份力量，不過近日卻被好友郁方爆料開口向她借錢，接著公開借錢理由後，不忘開玩笑徵詢眾人意見：「到底該不該借」。

郁方在臉書曬出和好友賈永婕的對話紀錄，只見對方一開口就要跟她借錢，理由竟是去按摩只帶背包出門卻忘了帶錢包，讓她想起老公的人生哲學「江湖救急不救窮」，接著詢問網友防疫女神都已經開口了，到底該不該借？還不忘開玩笑表示：「這種借錢藉口成立嗎」。

郁方公開賈永婕借錢理由，笑翻一票網友。(好門媳婦的秘密生活郁小方 臉書)

對此，網友紛紛留言：「妳有沒有打電話再確認一下！搞不好真的是詐騙集團」、「全台灣人都知道一線防疫女神跟台灣好門媳婦借錢」、「這時候就能看出誰才是真的朋友、「都用手機傳訊息，不能用手機付款」、「叫她先跑馬拉松證明是本人」、「請她自拍照一張確認是女神嘍」、「以借錢為藉口，其實她想約妳一起按摩啦！鬆一下～鬆一下」、「作為一個真正的台北人，真的容易沒帶錢包出門」，歪樓留言笑翻一票網友。

賈永婕自從疫情爆發後，四處奔波送各種醫療器材，由於長期暴露在高風險中，近日身體更是出現喉嚨乾、微腫，頭有點重等症狀，讓她一度懷疑自己可能確診，好在快篩3次結果都呈陰性，開心直呼「依然是一線女星」。