彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

施打疫苗的保護力。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

長者施打疫苗送好禮延長到7月30日。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國醫院開放陪病和探病。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

有條件開放住宿型長照機構。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情趨向穩定，中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增4萬5678例本土個案，彰化縣新增3318例，全國醫院住院病人陪病措施，有條件放寬，探病時段每日固定1時段，每名住院病人，每次至多2名訪客為原則，住宿型長照機構也有條件開放。

彰化縣長王惠美表示，目前兒童接種第二劑人數1713人，已接種716人，已達41.8％，預計7月8日完成。今天到校人數有1萬2952人，到校率10.40％，

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣疫情在6月11日已經過了最高峰，將近兩周時間，疫情緩降中，65歲以上確診，占比15.5％，推估接種任一劑疫苗，對於罹病確診的保護效果達50.93％，而未接種疫苗之累積感染率21.66％，接種任一劑疫苗之累積感染率10％。對於兒童保護效果更加明顯，呼籲兒童都要施打疫苗。

王惠美也再次提醒，65歲以上長者、55歲以上原住民，施打任何一劑疫苗，都送500元禮券和兩劑快篩劑，從6月30截止，再延長到7月31日，包括接種第四劑，都有送好禮。長者施打疫苗請直接向醫療院所預約。