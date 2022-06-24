近來邊境鬆綁議題不斷搬上檯面，外界紛紛呼籲進一步鬆綁，中央流行疫情指揮中心曾表示「7、8月有機會邊境開放」，指揮官陳時中今天睽違2周復出主持疫情記者會，被問到邊境解封議題，仍保守表示「放寬是必然的路，至於速度多快，要看台灣的情形來討論」。

目前入境檢疫天數縮短為「3+4」，但每周僅限2.5萬人入境，外界關心邊境鬆綁下一步規畫，陳時中回應，大家知道經過兩年多來的疫情，有時候變化很多也很快，以目前世界疫情情況，放寬放鬆是必然的一條路，只是速度多快，要看看台灣情形來討論。

至於新冠肺炎是否有機會在7月降為第四類法定傳染病。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣的疫情上升和下降的速度都比較慢一點，預計7月底有可能降到1萬，但需要民眾配合，在公共場合、聚餐如何在適當條件之下 、人數不要太多，當然就有可能達成；未來整個疫情可能在社區流行，到達一定程度之後就可能起起伏伏，需要特別注意。