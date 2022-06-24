美國近期通膨率創下40年新高，Fed為抑制高通膨開始大幅緊縮貨幣，且其貨幣政策正常化三步驟—縮減購債、升息及縮表（又稱量化緊縮），均較前一次速度更快且幅度更大。論者以「冷火雞」（cold turkey）策略，來形容美國Fed這一次的激進行動。

什麼是「冷火雞」？土耳其今年又為何將英文國名從Turkey正式改為土耳其語的Turkiye？央行今天在臉書上發文詳解。

央行指出，「冷火雞」乙詞源於北美，字面意思為「冷的火雞肉」，可能與晚餐時端上一盤冰冷火雞肉的概念有關，意謂晚餐事先並未做太多的準備。現在「冷火雞」主要用於表達「突然戒除毒癮、菸癮或酒癮等時所出現的痛苦與不適」；因戒斷過程會出現汗毛豎起、身體發冷及起雞皮疙瘩，貌似火雞皮等症狀。「冷火雞」亦有「戛然而止、突然完全停止某事」的意思。

「冷火雞」乙詞後來被經濟學家引用，當作形容政府因應通膨的二種處理方式之一。有別於漸進主義（gradualism）主張，透過緩步的貨幣緊縮，讓通膨軟著陸（soft landing）；至於「冷火雞」策略，旨在儘速抑制通膨預期，直接給經濟下一帖猛藥，期能迅速讓通膨硬著陸（hard landing）。新古典學派（Neoclassical economics）認為物價與工資具充分伸縮性，能隨通膨預期的改變而快速調整，故主張用「冷火雞」策略來抑制通膨。不過，「冷火雞」策略一開始即大幅緊縮，雖能迅速抑制通膨，但產出與就業水準亦將大幅降低。今（2022）年6月8日，印度央行將附買回利率調升兩碼至4.9%，已連續兩個月升息，據說就是為了避免落入未來採「冷火雞」式的提高利率。

2014年，時任達拉斯Fed總裁Richard Fisher，曾以波本威士忌（Bourbon Whiskey）上癮者，不會在一夕間從「野火雞」（Wild Turkey）變成「冷火雞」作為比喻，解釋為何一年前Fed要放緩縮減購債規模的步調。（波本威士忌是美國創造的全新威士忌種類，以玉米為主要原料，不同於以大麥作為原料的蘇格蘭威士忌；「野火雞」則是波本威士忌的經典品牌）Turkey是土耳其的國名，據說為了切斷與火雞的糾葛，今年6月2日土耳其將英文國名從Turkey正式改為土耳其語的Turkiye。

《經濟學人》、伊斯坦堡智庫經濟暨外交政策研究中心主任Sinan Ulgen都表示，土耳其改名的真正原因是要消除與火雞的聯想，且turkey亦有失敗的貶義。分析人士則認為，目前土耳其面臨經濟動盪，通膨率高達73.5%，土耳其總統Recep Tayyip Erdogan的民調下滑，執政黨支持率亦較2018年下跌10%，這讓尋求連任的Erdogan倍感壓力；因此，Erdogan試圖利用民粹主義（populism），轉移國內對經濟狀況與政治危機的注意力。