NBA選秀會於紐約正式登場，魔術用狀元籤選了杜克大學前鋒班凱羅(Paolo Banchero)，霍爾姆格倫(Chet Holmgren)、小賈巴里史密斯(Jabari Smith Jr.)則分別成為榜眼、探花。而備受矚目的「星二代」夏里夫歐尼爾(Shareef O'Neal)、皮朋二世(Scotty Pippen Jr.)雖落選，但雙雙被湖人看上。

Shareef O'Neal will play for the Lakers in the NBA Summer League, per @ShamsCharania 🙌 pic.twitter.com/cf51jx9uHu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 24, 2022

「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)的兒子夏里夫、皮朋(Scottie Pippen)二兒子皮朋二世都有參加今年的選秀會，最後未被任何一隊選上，不過湖人這時給出機會，曾參與試訓的夏里夫拿下夏季聯賽出場資格，皮朋二世更直接獲得紫金軍雙向合約，兩人皆有機會在新賽季成為其中一份子。

夏里夫今年22歲，身高207公分、體重100公斤，司職大前鋒/中鋒，高中時在球隊打出不錯的成績，大學進入加州大學洛杉磯分校 ，但之後卻因心臟疾病接受手術，復出轉學至路易斯安那州立大學後仍被腳部傷勢所困擾，去年球季僅為球隊出戰14場，在9.2分鐘出場時間貢獻2.9分2.1籃板。

Scotty Pippen Jr. is signing a two-way contract with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/aFQOc3jhNh — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2022

皮朋二世今年21歲，身高191公分、體重84公斤，司職後衛，高中時效力過兩所學校，大學則為范德比爾特打球，去年賽季出賽36場，於20.4分鐘出場時間內貢獻3.6籃板4.5助攻，三年大學生涯平均數據差不多，投籃命中率41.4%、外線34.3%，今年4月宣布參加選秀。