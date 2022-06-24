高雄24日新增6410例新冠肺炎本土確診個案，目前盛行率已達14.06％，疫情已明顯穩定、趨緩，但高雄傳出1名8歲男童接種第2劑莫德納疫苗後，疑似出現心肌炎不良反應，男童父親質疑2劑疫苗的接種時間間隔太短，對此，衛生局表示，相關情況須由中央判定，高雄長庚醫院指出，目前男童狀況穩定且已轉出加護病房，預計24日就可出院。

男童父親在臉書社團發文表示，政府開放6歲到11歲兒童接種第1劑疫苗4周後可再施打第2劑疫苗，但他的兒子6月17日接種第2劑莫德納疫苗後，6月19日就出現心肌炎不良反應，送到高雄長庚兒童醫院加護病房，醫生證實是接種疫苗的反應，他質疑兒童接種第2劑疫苗的間隔時間太短。

對此，高市府衛生局表示，該案有密切掌握狀況，高雄長庚醫院也有向男童家屬說明相關病況，但是否為疫苗不良反應仍須通報中央流行疫情指揮中心，由專業單位判斷，至於疫苗接種間隔時間按照中央ACIP專家建議，4周以上就可以施打第2劑疫苗，由於目前台灣社區仍處於高風險流行階段，因此還是建議大家於4到8周內施打疫苗效果最好。

高雄長庚醫院兒童內科加護病房主任林盈瑞表示，該位接種疫苗患有心肌炎的兒童到院後，院方立即給予適時處置，目前兒童的狀況穩定，也已轉出加護病房，預計24日就可以出院返家。

林盈瑞指出，兒童接種mRNA疫苗時，確實有極小的機率會引發心肌炎，所以家長應該密切觀察兒童施打完疫苗後14天的狀況，若兒童出現胸悶、胸痛、冒冷汗、心律不整的症狀時，應該盡速就醫。