土城土地公山遺址地2007年被登錄為市定考古遺址，遺址範圍約1萬坪，不過多年來未有具體規畫，導致土地雜草叢生，地方反映，遺址地內不少民眾堆積廢棄物，希望市府儘速將土地規畫為遺址公園。對此，文化局表示，遺址地並非未積極規畫，而是產權複雜，用地取得需要時間，目前已委託廠商進行可行性評估，若可行將朝遺址公園方向處理。

土城土地公山最早是在清據時期開墾，並在1960年代挖掘，考古人員發現該遺址內含2個文化層，具有文化代表性，而該遺址也出土了全台唯一新石器時代青銅斧，由於遺址位在捷運永寧站周邊，又與公園預定地重疊，深具遺址公園開發潛力。

不過，地方居民反映，土地被指定爲遺址至今，長期未規畫，荒廢在路邊，私有地主不僅在裡面堆置廢棄物，還有人設置停車場，占用狀況層出不窮，多數人根本不知道這塊地是遺址地，相較於周邊的斬龍山遺址發展相去甚遠，淪為雜草叢生的荒廢地。

土城大安里張俊隆表示，他多年來持續向市府建議興建遺址公園，不過因經費問題，遲未有進度，遺址逐漸荒廢，對於地方的文化教育毫無益處，希望市府盡快完成評估，給予具體成果，不然也要積極規畫遺址發展。

文化局表示，土城土地公山遺址有52筆地號，其中有48筆土地是私有地，目前陸續有民眾容移捐贈取得用地，但因私有地仍占多數，依市府目前財務狀況，無法以價購取得用地，仍須時間讓私有地容移後捐贈土地後，一併處理公園規畫事宜。

文化局補充，公園目前正在做可行性評估及先期規畫，針對基本資料、法令檢討、環境調查、土地取得及計畫發展、經濟效益評估等做評估報告，預計6月完成，後續再進行先期規畫，若可行將朝遺址公園方向進行。