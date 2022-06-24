苗栗市1名7旬李姓老翁，日前接獲詐騙集團來電，誆稱是地檢署檢察官，因李某身分遭盜用涉嫌刑案，須盡速將戶頭內現金提領出來匯入指定帳戶內，讓檢察官監管，否則將面臨牢獄之災。李某信以為真，前往郵局欲匯款96萬元至詐騙集團指定帳戶，幸郵局職員查覺有異適時報警阻足，保住老翁積蓄。

苗栗警分局文山所警員陳客帆，日前接獲轄內郵局職員報案指稱，有1名老翁欲臨櫃匯款96萬元，又無法清楚說出款項用途，懷疑可能遭詐騙，請警方前往處理。

員警火速趕往郵局後找到老翁，詢問款項用途，起初老翁面有難色不願多說，只向員警供稱要購買汽車、家中整修、購買家電等為由，故需提領大量現金，但老翁前後說詞反覆，懷疑遭詐騙，經員警苦口婆心勸說後，老翁才逐漸卸下心防，向員警稱自己早上接獲1通自稱地檢署檢察官電話，稱其身分遭盜用涉嫌刑案，須盡速將戶頭內現金提領出來，匯入指定帳戶讓檢察官監管。

李姓老翁一時情急，才到郵局準備匯款，幸好郵局行員及時通報警方出面阻止，才保住辛苦積蓄。