群益金融集團今（24）日舉辦2022下半年投資展望線上說明會，指出失控的通膨問題為影響民間消費的最大噩夢，投資標的應選擇動能較不受通膨影響的產品供應鏈族群，以及解封後需求復甦等題材類股，對此歸結出7類電子產業、4類傳產及金融股作為投資主軸。

群益建議的7類電子產業股投資主軸，包括晶圓代工、IC設計、手機零件、5G、銅箔基板、自動化、汽車電子。4類傳產及金融股投資主軸，則為航空、觀光旅遊與運動休閒，以及金融、鋼鐵、生技。

群益指出，上半年全球經濟出現許多黑天鵝事件，但均非動搖民間消費需求的主因，而是十多年來全球極度寬鬆的貨幣政策，金錢遊戲推積而成的高資產價值，最終藉由上述黑天鵝事件觸動，而反應到民間消費品通膨，失控的通膨問題才是影響民間消費的最大噩夢。

群益認為，通膨勢必降低民間消費，全球各國貨幣主管機關也勢必反轉走向緊縮政策，升息便是結果。對企業股價而言，一方面可能面臨基本面營收動能趨緩、利潤率降低；另一方面也可能面臨市場無風險利率上漲、企業價值評價下修2大風險。

群益表示，在此情況下選擇投資標的將更為困難，雖然利率上漲、企業評價修正歸屬系統性風險，多數公司難以避免，但個別公司營運動能與利潤率維持，仍可藉由基本面的深入研究判斷，尋求一般終端消費性需求以外，動能較不受通膨影響的產品供應鏈族群。

其中，包括車用供應鏈依舊短缺、伺服器投資持續換代、高速運算（HPC）需求在AI世代的應用擴大等。傳統電子產品方面，如折疊式智慧手機市場等新樣態應用產品的成長動能，也可望從低滲透率提升，得以在疲弱的終端產品需求中脫穎而出、持續成長。

此外，雖然全球各國陸續解封、開放邊境，使生活逐漸恢復正常，但2年來疫情已使許多新生活形式產生永久轉變，如在家工作（WFH）、遠距學習、無接觸式商業等，在後疫情時期不僅沒有消失，反因民眾習慣及發現其便利而更加速發展。

群益指出，最明顯之處在於對寬頻網路需求與依賴加溫，加速有線（光纖）及無線（5G）寬頻網路基建布建，如固定式無線接取（FWA）、光纖基建、5G私有專網、可提供移動服務的5G無線環境等相關應用需求更積極，帶動相關應用商機、加速智慧電動車發展。

傳產及金融方面，經濟在解封後各項需求將逐漸攀升，而美國縮表及通膨升息議題，加上最重要的全球碳中和政策施行，認為可選擇航空、觀光旅遊與運動休閒，金融、鋼鐵、生技等4大相關產業做為投資主軸。