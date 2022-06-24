福懋（1434）24日舉行股東會；福懋指出，上半年平均單價較高的秋冬季布料訂單出貨多，營運成長無虞，10％的目標應可達成。下半年因有通膨、俄烏戰爭等不確定因素，營運有變數。不過，越南同奈廠新產能可望為下半年貢獻。

福懋累計今年1～5月合併營收152.87億元，年成長7.8％。

隨著疫情趨緩，全球開放邊境，戶外活動、國際運動賽事恢復，服飾消費市場景氣漸回溫，電子商務趨向成長軌道，福懋指出，6月訂單出貨可讓營收維持高檔。

全球通膨加劇、俄烏戰爭不知何時結束，也讓景氣蒙上陰影；福懋指出，這些變數可能影響下半年的營運。

不過，福懋指出，越南同奈新增染整布月產能100萬碼（年產能1,200萬碼），已在今年的2月底完工，加入生產行列，且越南政府也在6月批准新執照。在新產能的加入下，預期將有助下半年營運成長動能。

福懋主要三大產品線營收占比，分別是，長纖布45.5％、輪胎簾布19.3％、油品約占29.9％。福懋指出，增加高獲利規格產品，提升競爭力。提升產業用特殊紗、碳維複合材銷售，則是下半年營運努力方向。