【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》這次迎回傳說級王者，有「台灣巨砲」之稱的陳金鋒回歸擔任《天堂M》改版代言人。陳金鋒更受邀挑戰參加《天堂M》一日訓練營，由資深實況主小屁帶領，陳金鋒首度體驗擔任遊戲實況主，今(24)日獨家曝光精彩影片及陳金鋒生涯首場對戰，邀請玩家一同化身傳說、逆襲戰場！

《天堂M》代言人陳金鋒一日訓練營影片

《天堂M》代言人陳金鋒廣告影片

《天堂M》騎士＆黑妖逆襲！代言人陳金鋒公開最愛角色是騎士

繼世界球后戴資穎，《天堂M》再度重磅邀約傳說級王者陳金鋒，回歸擔任代言人，帶領改版升級後的騎士、黑暗妖精一同逆襲戰場！四年半前代言時，就對騎士情有獨鍾的他，仍認為騎士這個職業和他最像，騎士正面對決型的戰鬥方式跟他的名言「球來就打」不謀而合，不論遇到什麼困難及挑戰，都是衝鋒陷陣、永不退縮的直球對決，改版升級後技能更加優化的騎士，也呼應換了新身份的陳金鋒，依舊推陳出新，成為更好的自己。

騎士及黑暗妖精在此次改版也全面升級，騎士主要新增「充能機制」、強化「反擊機制」，並增加續戰力，以及「淨化效果」可反制「死神」職業的【恐怖解除】技能，也在暈眩輸出上更加精進，提高整體輸出和續戰力，提升PvP戰力。而黑暗妖精則是強化「毒性技能」的傷害度，並追加「半透明技能」、「繞背攻擊」，能掌握先機強化瞬間傷害和暴擊能力，更優化了黑暗妖精的整體防禦力，兩個角色的戰力都大幅的提升，將全面逆襲戰場！陳金鋒也謙虛的說，所有認真努力的人都稱得上傳說，鼓勵粉絲們為了自己的目標堅持奮戰，跟他一起化身傳說、逆襲戰場！

球來就打、敵來就殺！陳金鋒參加《天堂M》一日訓練營 首度挑戰遊戲實況主

歡慶雙近戰改版上線，以及呼應此次限時開放的轉職活動，官方特別邀請代言人陳金鋒參加《天堂M》一日訓練營，由資深實況主小屁帶領，轉職擔任一日遊戲實況主。被問到這次擔任實況主有沒有信心？陳金鋒爽朗秒答：沒有信心，也讓現場一片笑聲。

陳金鋒參加《天堂M》一日訓練營 轉職擔任實況主！

這次實際開台體驗，陳金鋒獻出生涯首場的對戰，用的是四年半前提到最喜歡的職業騎士，直呼真的太過癮了！過去陳金鋒在球場上擔任打者，已習慣擔任主動攻擊的角色，對他來說，改版後的騎士更全面，戰鬥能力、攻防能力也更強，最適合喜愛且擅長近距離的戰鬥的自己，因此對騎士一角情有獨鍾。陳金鋒也表示打遊戲跟打棒球其實很像，都要考驗反應的靈敏度、還要手速夠快，實際戰鬥時也可以看到陳金鋒一直衝在第一線身先士卒，展現王者的英姿，他笑稱自己以前是「球來就打」，現在是「敵來就殺」！

陳金鋒獻出生涯首場對戰 使用改版後的騎士在場上衝鋒陷陣

《天堂M》推出至今四年多的時間，歷久彌新，就像陳金鋒一路上遇到很多不同身份的轉換，從永遠的第四棒到如今的二軍總教練，以前是當選手幫球隊贏球，現在是身為教練幫助球員變得更好更強，再幫球隊贏得勝利；陳金鋒角色更迭，但不變的是對極限的追求，就像天堂一樣，越戰越勇，陳金鋒堅信每個人的心中都有天堂，號召玩家一起創造天堂！