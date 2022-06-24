台北大巨蛋10月試營運確定跳票，台北市長柯文哲質疑，不知道為何防火避難層審查要那麼久，「不要為了對付柯文哲，從大彎北段、大巨蛋到社子島，每樣都卡」。對此內政部回應，主要是因台北市政府耗費整整1年時間，延遲說明避難層認定所致，勿將延遲責任推給中央。

據營建署日前指出，本案去年4月送到中央，但市府是地方主管建築機關，大巨蛋避難層的認定，應予以清楚說明，但去年2次回函均未明確表態，僅引該署110年4月8日函及表示尊重建築師的簽證結果，對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談，直到今年3月24日北市府才明確說明同意修正將地面層及地下一層同時認定為避難層，其所耗費的整整1年。

消防署說明，經2022年3月18日及5月26日審議，遠雄公司6月8日補正後仍有多項不一致情形，消防署於6月13日再次函請遠雄公司補正資料，後續資料齊備後提送7月分委員會審議，以「確認相關消防設備確實符合消防安全」專業要求及意見，亦將全力協助加速行政作業流程，讓審議進行更為順利。

此外，本案排煙模擬及防火避難二項認可申請案，均涉及公共安全議題，由消防署及營建署分別依權責辦理外，辦理過程中，消防、營建二署將互相知會進度，並協助二申請案通過內容的安定性。

消防署表示，有關台北大巨蛋案免適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定審核認可案，是由「內政部消防技術委員會」，外聘機關代表、學者及專家等組成，本於客觀、公正原則，依法定審議程序辦理審查中。