全台午後熱對流旺盛，雙北地區下起暴雨夾帶狂風雷擊，屢傳災情，新北市安和路一處民宅屋頂的水塔被風雨吹落，卡在電纜線、掛在半空中，搖搖晃晃狀態讓住戶嚇壞，當地警局回應已派員到場處理，目前區公所派吊車已將水塔取下，無人員傷亡，網友紛紛留言「還好有停住，真是太可怕了」、「接殺出局，掉的位置真好」。
雙北市午後風急雨驟，新北市永和區安樂路某公寓從5樓頂掉落1個不鏽鋼水塔，所幸被電纜線卡在半空中，並未砸中人車，下午3時許水塔已由永和區公所請來吊車取下。
今（24）日午後雙北市一陣強風豪雨，下午近2時許永和安樂路某公寓頂樓加蓋的水塔疑固定螺絲鬆脫，從5樓高處墜落，所幸在2樓處被電纜線卡住，未墜落地面，並沒造成傷亡及財物損失。新北市警、消獲報，立即派員到場警戒及交通管制，經確認該不鏽鋼水塔為5樓頂加住戶所有。經聯繫區公所後，已派遣吊車將水塔取下，狀況於下午3時許排除。
此外，中央氣象局稍早發布「大雷雨即時訊息」，瞬間超強風雨造成北市多處路樹倒塌，壓毀兩輛汽車及紅綠燈號誌，根據北市消防局災情統計，大同區長安西路、大同區西寧北路及萬華和平西路紛紛傳出路樹倒塌，壓毀2台汽車及紅綠燈號誌，幸未造成人員傷亡。
另外還有大同區忠孝國中1校樹倒塌，導致2車毀損；中正區發生大王椰子樹樹葉斷裂掉落，造成1部行駛中自小客車前方擋風玻璃損，擋風玻璃變蜘蛛網，只見駕駛就在車內，相當驚險。
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