歷史逾300年的國定古蹟嘉義城隍廟，首次與家樂福合作，透過獨家授權推出中元節聯名普度箱。（呂妍庭攝）

米龍紀錄保持人葉峻男道長展現神乎其技的「米繪」技巧，並邀家樂福公共事務部長陳依芳一起完成米繪。（呂妍庭攝）

米龍紀錄保持人葉峻男道長展現神乎其技的「米繪」技巧，並邀市議員鄭光宏一起完成米繪。（呂妍庭攝）

米龍紀錄保持人葉峻男道長展現神乎其技的「米繪」技巧。（呂妍庭攝）

歷史逾300年的國定古蹟嘉義城隍廟，首次與家樂福合作，透過獨家授權推出中元節聯名普度箱及線上代客普度服務，今並舉辦祈福記者會。（呂妍庭攝）

歷史逾300年的國定古蹟嘉義城隍廟，首次與家樂福合作，透過獨家授權推出中元節聯名普度箱及線上代客普度服務，全台限量1000箱，民眾只要透過家樂福線上或實體通路就能購買這款聯名普度箱，可選擇由家樂福統一交給城隍廟，普度祭拜後再捐給弱勢民眾，求平安也做公益。

家樂福公共事務部長陳依芳說，這是第一次和嘉義城隍廟合作，普度箱裡的供品經過精挑細選，多是實用的民生必需品，自用或捐出去都實用，且除限量1000箱的聯名普度箱，為讓消費者、公司行號中元團拜更加方便，也降低群聚風險，還能在疫情期間多一分保佑及安慰，家樂福特別推出線上代客普度服務，讓外縣市民眾都可以輕鬆感受到百年普度文化及城隍爺保佑。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍中元祭特色，是仍保有「輪普」傳統，農曆7月期間，在嘉義市每天都能看到普度拜拜，而「輪普」就是從嘉義城隍廟農曆7月1日鬼門開普渡開始，包括開鬼門、淨爐除穢、豎燈篙、放水燈、迎斗燈、輪普，九大柱敬獻等，已於2021年被嘉義市政府列入珍貴無形文化資產保存。

今記者會除舉行普度箱過爐、祈福宗教儀式，也請到米龍紀錄保持人葉峻男道長展現神乎其技的「米繪」，不打草稿、不用格線，以有如筆墨揮毫的技法，用米豆描繪出吉祥字樣。