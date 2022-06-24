通膨環伺下，凱基投信表示，第三季高通膨進入延長賽，金融市場將呈現高度震盪，待市場完全消化對經濟衰退疑慮後，市場將出現拐點。

凱基投信表示，觀察美國AAII散戶投資人情緒指標，已落入代表悲觀的-25.85％區間；另代表專業經理人看法的美銀美林經理人指數，也得出同樣結論：經理人預估經濟強勁成長比例創新低，並落入2008年金融海嘯以來，最悲觀投資情緒裡。

展望第三季總經情勢，凱基投信認為，儘管今年以來能源及糧食價格飆漲，對全球經濟成長構成壓力，今年主要經濟體除日本外，多呈現放緩跡象。不過部分跡象顯示，通膨尚未完全失控，包括供應鏈壓力雖高但已自高點回落，顯示供應鏈問題短期稍有緩解。從美國勞工時薪年增率數據觀察，薪資增長未見大幅升高，代表薪資與通膨螺旋上升也尚未出現。因此，第三季雖仍存在企業獲利下修風險與經濟增長放緩機率，但應不至於落入衰退。

展望第三季股市，凱基投信，年初以來股市修正至今，股價評價已相當程度反映貨幣緊縮政策，S&P 500目前本益比已下降至約16.4倍，接近前次升息循環起點，甚至低於2020年3月疫情期間低點。若未來通膨下降、貨幣政策有鬆動跡象，股市隨時可能擺脫目前的悲觀情緒。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮建議，未來一季應優先布局獲利展望能見度高、受高通膨衝擊較小，如電動車產業，逢跌深都是分批布局反彈行情的時點。