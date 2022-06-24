台股近期「殺聲隆隆」，群益金融集團24日舉辦「2022下半年投資展望線上說明會」，群益金融集團指出，受美國科技股與新興市場大跌，疫情問題衝擊經濟解封速度等衝擊，預估「台股今年高點已過」，將台股今年低點自15,000點下修至13,000點。

群益投顧指出，因外資減碼台股因應基金贖回，指數自高點回檔3成跌破年線後下探趕底，2021年底原先預估2022年合理低點為15,000點，惟實際上通膨與升息重創美國消費能力，使台灣出口將大幅放緩，美國科技股與新興市場大跌、疫情問題也衝擊經濟解封速度，故將台股今年低點下修至13,000點，而後將再出現V型強勢反彈。

至於看好產業部分，群益投顧研究部特別精選相關產業，電子股方面，看好業績動能較不受通膨影響之產品供應鏈，包括車用供應鏈、伺服器、高速運算需求、人工智慧（AI）等概念股；傳產部分則點名「解封受惠股」航空、觀光旅遊，以及受惠大陸碳中和政策的鋼鐵股，及生技與運動休閒產業。

群益投顧團隊也點名科技股、高價股下半年仍有壓力，PC、手機以及電視等資通訊產品2022年銷售量、價均預期出現衰退，僅蘋果業績有機會持穩，蘋果股價回穩前，台灣科技股仍將承壓。

而高價股修正壓力也大，企業業績受景氣或競爭衝擊，每股盈餘（EPS）再下修、股價再跌，而高價股業績衰退之際，股價跌幅也將遠大於指數跌幅。