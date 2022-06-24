大陸上游期貨商品持續走跌，滬鎳、滬錫、滬銅13天內均跌逾10％。分析認為，本輪大宗商品牛市已過。

6月24日，上游多個大宗商品期貨再次大跌。滬錫主力合約大跌超7％，從3月9日的相對高點算起，跌幅已經達到43％，近13日交易日跌幅超過18％。

滬鎳主力大約大跌超5％，從6月8日的小高點算起，近13個交易日滬鎳跌幅也已經達到了18％。滬銅大跌超3％，從6月9日的小高點更是幾乎是直線下跌，近12個交易日跌幅也已經達到12％。

除此之外，其它包括鐵礦砂、鋁、原油等近期都有一定程度的下跌。太平洋證券表示，本輪自疫情以來的大宗商品牛市可能已經出現高點。其指出，自2000年以來，商品行情已經完整經歷了3輪牛市，疫情以來是第4輪。前3輪商品牛市，都起始於貨幣和財政寬鬆，終結於經濟衰退（經濟衰退，需求下降）。

該機構還指出，大宗商品價格下跌將使中下游成本降低，選擇需求有韌性有政策支持的領域，業績將能充分受益於成本端的降低。包括新能源整車及汽車零部件、船舶、家電家具、風電零部件、黃金等都有望受益。