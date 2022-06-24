瑪菲司老公（左）、瑪菲司及陳零九今同台分享發片喜悅。（粘耿豪攝）

瑪菲司（左）今發片好友陳零九現身力挺。（粘耿豪攝）

瑪菲司老公（右）獻吻力挺老婆發片。（尤嬿妮攝）

直播界「帶貨頂流天花板」瑪菲司（Mavis）擁有電商萬磁王般超強帶貨功力，近日跨界歌壇推出《Halo Mavis瑪菲司》EP，今（24日）發片記者會受訪提及這次拿出數百萬私房錢、製作宣傳音樂作品，白手起家的她回想當年在路邊擺攤做生意，曾跑給警察追、被路過的同學瞧不起，如今她晉升全台第4大電商主理人，公司去年營業額上看9億，瑪菲司特別感謝老公支持，同樣白手起家的老公苦笑坦言當初沒想到發片要花這麼多錢、心裡有點痛：「但這是她的心願嘛。」力挺老婆明年繼續推出音樂作品。

36歲瑪菲司當年和交往一個月老公閃婚，2人結婚9年育有一個9歲兒子，回想生完孩子第一年她身心陷入低潮，每天跟老公吵架，不論大小事都爭執，她氣到差點跳下陽台打算輕生，連去做婚姻諮詢也沒用，瑪菲司說：「當時要顧小孩很累，什麼事我們都能吵，那時候帶貨銷量創下最低簡直搖搖欲墜，一個月剩5、6萬收入。」夫妻倆最後決定一起打拚電商生意，當時擔任電子業工程師的老公，為了家庭毅然決然辭去工作，2人無論公私去哪都黏在一起，感情因此起死回生，計劃明年人工受孕再拚一個女兒。

Mavis瑪菲司雖以帶貨起家，但也也曾參與星途；她2005年在路上被星探挖掘參與最熱門的偶像時代節目《我愛黑澀會》，試鏡入選後Mavis瑪菲司愛上唱歌表演，2008年參與MTV VJ選拔大賽，以活潑風格、穩定台風及機靈口條榮獲得第二名。然而她追夢之路走得並不順遂，來自單親家庭的她為了分擔家計，唸書時開始擺地攤做生意，卯足全力做功課仔細了解每個商品、傾聽客戶需求，成功吸引死忠消費者；她從當年跑給警察追的地攤妹妹，僅10餘年便晉身全台第四大電商主理人，網路電商聲量僅次於MOMO、PChome、博客來等，旗下員工100多人，更在去年雙十一購物節，單周創下2億台幣驚人營業額。

瑪菲司今率舞群唱跳新歌〈買爆它〉，活動進行中，好友陳零九驚喜現身共舞，首次演出的瑪菲司坦言非常緊張，她自認沒有舞蹈底子、唱歌與跳舞同時進行時常會不小心「靈肉分離」，所以不管上班或下班都會抽空練習，回家也會對著貓跳舞，相當認真；此外，瑪菲司的老公今記者會上全程相伴愛妻，2人不僅大方親吻，9歲兒也上台一同合照，一家三口為她發片卯足全力宣傳。