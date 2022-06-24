對於電價連7凍之後，民進黨喊調漲，國民黨立委賴士葆不滿稱，大家都被非核家園的美麗口號騙了，被民進黨黨綱綁架，結果老百姓絕用肺發電。他呼籲，要解決台灣的缺電跳電問題只有政黨輪替才有機會了。

賴士葆在臉書表示，供電吃緊、財務虧損是台電的兩大罩門。台電今年1到5月已經虧了5百億，預估今年會虧1到2千億，最後還是人民買單。連7凍之後終於電價要調漲了，理由是電價要合理反映成本，這個理由幾年前就成立、存在，既然是對的事，早該做的事，為什麼拖了幾年不處理，說穿就是為了選舉考量。這是一個最會補貼的政府，隨時動輒幾億、幾十億、百億補貼，拿人民的錢到處補貼，好人他做，好像散財童子一樣，彷彿國庫的錢取之不盡用之不竭。整天用補貼德政嘉惠百姓，其實用的是老百姓的錢，從別人的口袋掏錢出來用，好人他做，別人買單，慷他人之慨，占盡便宜。

賴士葆質疑，當初大家都被非核家園的美麗口號騙了，結果我們都付上慘痛代價，老百姓絕沒有想到用肺發電、分區跳電停電變成我們的生活日常，企業主沒想到要隨時擔心無預警停電。韓國新總統尹錫悅昨天宣布讓核電復活，取消去核電政策，要打造韓國成為核電最強國，他批評前政府反對核能政策的錯誤。當全世界有共識要在2050達到淨零碳排，相對乾淨便宜的核能成為無法迴避的選項。我們看到日本將重啟閒置的核電廠，以及很多歐盟國家重新擁抱核能。

賴士葆呼籲，企業團體不停地呼籲政府重新檢討能源政策，蔡政府不為所動，因為廢核是民進黨的神主牌並列為黨綱，我們都被民進黨黨綱綁架，看起來重新檢討能源政策來解決台灣的缺電跳電問題只有政黨輪替才有機會了。