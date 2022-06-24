數位轉型的浪潮推動各產業的需求不斷演變，不僅需要創新的技術，更需要透過數據驅動，有鑑於此，電信龍頭中華電(2412)每天產出千億筆的巨量資料，如何確保資料的品質，並讓資料使用者在面對巨量資料時，可以快速找到所需要的資料，進而透過資料改善作業流程、優化網路品質、進行企業決策、洞察客戶需求，進而創造客戶價值等，都是中華電信進行數位轉型的重要目標。

AWS利用豐富的跨行業經驗和技術，為全球客戶提供奠基於AWS的資料治理框架[email protected]([email protected])，讓不同的企業和組織在雲運營中保持安全和高效，同時可以通過資料治理框架訂定適宜的資料政策，建立資料合規保護準則及公司資料治理組織。另外，AWS認為識別資料策略、篩選出優先業務場景進行試點、建立快速規模化導入的能力是推動資料治理的三大關鍵。

資拓宏宇是一個專業化、大型化與國際化之資訊及通訊服務標竿公司，中華電借重AWS的資料治理框架[email protected]與資拓宏宇專業技術服務，三方合作完成規劃中華電信全公司的資料治理策略、組織、制度、規範與作業流程，中華電信於今年初頒布了資料治理策略、成立資料治理委員會及三階層運作組織，定義資料治理制度中的角色與職能，朝向建構全公司數據資產、轉型成為數據驅動的企業邁進。AWS資料治理框架[email protected]的建立基礎來自亞馬遜自身經驗，過去已被廣泛套用在金融、電信、汽車、零售等相關行業。

台灣電信龍頭中華電信已實際導入完整的AWS資料治理框架[email protected]方法論，並以對齊、驗證與優化三個步驟，成功建立完整的資料治理框架，包含建立專屬資料治理組織、角色與職能、管理規範及落實之作業指引與辦法，並選擇重要業務項目來落地實作，融入公司既有文化與流程，以驗證及確保制度的可行性。

AWS與資拓宏宇完整的顧問諮詢服務、中華電於企業內實務運作及資料價值創造的寶貴經驗，可帶給客戶一套可延續運作、持續發展的資料治理機制與方法，協助客戶瞭解公司在資料治理各面向的成熟度及進一步優化的方向，以作為資料治理長期規劃的基礎。協助客戶獲取並有效治理更多資料，建立以資料驅動業務成長的能力，進一步轉動靠數據促進企業增長的飛輪，達到以數位轉型驅動企業的成長及創新。