新北市中和2歲童恩恩案持續延燒，恩恩爸追查延誤送醫真相至今，最後逐漸演變成中央與新北市長侯友宜之間的政治攻防，導致輿論也出現對恩恩爸的攻擊，對此，中廣董事長趙少康氣炸了，今（24）日在臉書上表示，真正有問題的不是恩恩爸，「而是綠營官員、側翼以及媒體的刻意利用與炒作」，更直言「把一個孩子的生命當成政治籌碼操弄，進一步撕裂社會」。

趙少康在臉書上強調，「攻擊恩恩父親不會讓事情變好」，他坦言，恩恩爸只是一位失去愛子，需要真相及情緒出口的父親而已，同樣身為人父，面對這種痛徹心肺，恩恩父親的心境值得同情。恩恩一家是疫情肆虐下的受害者之一，當然有權向國家求一個真相，因此趙少康呼籲大家冷靜，並尊重恩恩爸的訴求，因為「真正有問題的不是他，而是綠營官員、側翼以及媒體的刻意利用與炒作」。

趙少康更痛批，如果不是民進黨不停的用單一事件作圖、開記者會渲染，不會操作成政治事件；如果不是綠營側翼不斷煽動仇恨，不會有這麼多不滿的言語針對恩恩爸爸。趙少康說，綠營拿恩恩父親當刀使，把5000多個逝去的生命，模糊到只剩下單一事件，藉此迴避陳時中落後部署、規定死板的責任，又讓恩恩爸獨自承擔社會輿論的仇恨，把一個孩子的生命當成政治籌碼操弄，更進一步撕裂社會。

趙少康也提及，今年初疫情失控，一度以新北疫情最險峻，當時中央仍堅守清零政策，讓地方必須耗費大量人力、物力做疫調、匡列，新北衛生局電話打不通不是沒人，而是線路全被佔滿，連陳時中都說「沒有延誤送醫的問題」，現在民進黨卻極力操作「基層人員不接電話」的風向，怎麼對得起辛苦加班到深夜、承受炸鍋民怨的基層人員？

最後趙少康指出，疫情險峻，病毒才是我們共同的敵人，恩恩案悲劇，中央以及地方政府要共同承擔責任、釐清疏漏，沒有人可以置身事外。趙少康說，去年綠營曾經高喊「同島一命」，現在卻是責任能推就推，甚至不惜傷害第一線防疫人員、把受害者當槍使，就是要謀取政治利益，不只讓基層心寒，更戳破同島一命的虛偽。