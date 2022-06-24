台南市育德工家餐飲技術科三年級學生塗弘逸，多益英文檢定成績845分，有大學外文系願意提供獎學金供他就讀，但塗弘逸想至國外學廚藝，因此選擇直接就業賺錢，服完兵役後，再出國學廚藝。

塗弘逸國中時英文成績並不理想，很多英文字看不懂也不會發音，進入育德工家餐飲科後，對餐飲、廚藝開始有濃厚興趣，實習課時專注於廚藝與證照的學習和取得，也立下志願要到國外學習各國的餐飲技術。

塗弘逸深知英文不好將無法至國外學習，因此課堂上除了主動向英文老師學習外，參加學校多益英語社團，上課期間從不帶手機、不上網，手上永遠只有原文書與英文字典，無時無刻都在研讀英文。

原先英文成績不好的塗弘逸，經過努力後，多益考試取得845分佳績，同時也獲得許多大學主動邀約就讀，但塗弘逸說，「學習英文是要完成自己的興趣與夢想，不想升學，只為學習更高深的餐飲技術，將來想開一間國際級餐飲事業。」

塗弘逸說，觀光教父嚴長壽也沒念大學，還是有一番成就，是他效法的目標。育德工家校長張榮修表示，塗弘逸學習英文精神值得為全校學生楷模，並贈送嚴長壽的勵志書籍，雖然塗弘逸目前不打算在國內升學，但鼓勵他未來能更上一層樓，實現夢想。