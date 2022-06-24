陳思函相隔10年推出新專輯《動物直覺》。（希望之夏音樂創意提供）

陳思函相隔10年推出新專輯《動物直覺》。（希望之夏音樂創意提供）

創作歌手陳思函曾為劉德華寫下〈回家的路〉，並擔任過蔡健雅、楊丞琳、王心凌巡迴演唱會和聲，如今相隔10年，陳思函終於即將推出新專輯《動物直覺》，歷經唱片約到期、感情挫折、人生低谷的她，這段時間創立工作室、化身「千手觀音」，自己寫歌製作，連寫文化部輔助案都不假他人之手，且她為了新專輯開銷狂接案子，終於存到200萬當發片基金，讓大家聽到她這些年來的心路歷程。

陳思函個性念舊，曾因一段失敗戀情陷入低谷，當時的她想到自己愛情、工作一事無成而萬念俱灰，甚至心中閃過想要離開世界的念頭，最後發現「救」自己的仍是最愛的音樂，更在音樂上找到救贖。她坦言那段時間是人生的低谷，「當時常跟家人說不知道為什麼活著，但心中仍掛念著如果我離開前最想做的事就是想做出一張代表作，基於這樣的念頭，決定開始著手籌備第二張專輯」。

陳思函剛出道時，曾在街頭走唱宣傳單曲，此次發片她也計畫展開一系列的街頭演出為專輯造勢，把自己當新人，用土法煉鋼的模式宣傳作品跟歌聲。回憶過去當街頭藝人甘苦，陳思函透露剛走唱時沒有放打賞箱，當時4個月的街頭演出是「零收入」，還得自己負擔移動、搬器材的交通費，雖然相當辛苦，但也收穫一票鐵粉，她感動地說：「她們是我『一輩子的財富』，也是金錢無法比擬的。」

為了這次發片她準備重返街頭，在此之前最擔心體力不如20歲時的自己，透露前陣子確診，「吃全餐」發燒咳嗽、喉嚨如刀割樣樣來，嚴重影響工作，隔離期間精神超差，整天頭暈昏睡，身體狀況猶如老了20歲，「現在身體有恢復80％，所以有點擔心接下來的街頭走唱宣傳會有點吃力，不過我想分享音樂的心情還是不變的」。