高捷（右）、顏正國為《少年吔，安啦！》4K修復版受訪。（牽猴子提供）

經典黑幫神作《少年吔，安啦！》4K修復版將在下月8日上映，高捷、顏正國今（24日）受訪暢聊當年拍攝趣事，高捷憑藉該片奠定銀幕黑道大哥形象，他笑曝當時不僅有兄弟找上門，還有小弟跑來找他說「大哥我跟你好不好 」，顏正國則笑曝拍攝時他剛好誤入歧途，「當年就一直在那個狀態內，所以其實也沒什麼演」，高捷也忍不住幫腔「當時阿國的表演行雲流水，因為他也在狀態中」。

高捷提到當年自己身上的大面積刺青，劇組還特別研發了一套新的方式，「當時用油性麥克筆畫了13、14個鐘頭，再用酒精棉花棒拓層次，最後鋪上爽身粉」，因為最多只能維持3、4天，又必須用清水洗澡，拍攝期間就這樣反覆畫了好幾次，讓他忍不住苦笑喊「確實增加很濃厚的兄弟氣息，但之後拍戲我都盡量不要讓有太多刺青在身上了」，他還自曝「當時連下戲都很享受不可一世的氛圍，有次坐在客廳，爸爸還對我地說『你哥好像不正常』」，當年也因此結交很多道上的朋友，「大家都很尊重我，還說當大哥就是要像我這樣的氣場」。

顏正國很感謝從小就相當疼愛自己的導演侯孝賢跟製片張華坤在他走上歪路時，仍願意拉一把，「當時安非他命盛行，侯導跟坤叔要我不要再碰不好的東西，說我是演電影的人，一直把我帶回電影圈 」，並透露因為不吸食的副作用就是會很想睡，「所以不上戲就是一直在車裡睡覺，每天都在半睡半醒之間，他們希望我藉由這個機會改變自己，我雖然有在聽，但睡醒又不會記得」，當年他還憑藉該片入圍金馬最佳男主角，沒想到卻自毀前程，不僅染上毒癮，甚至被捲入擄人勒贖案入獄，「放縱自己沒把叔伯的話聽進去」，讓他相當後悔。

顏正國為致敬該片執導的《少年吔》今年3月上映後全台賣破3000萬，但近日卻風波不斷，先因為帳目問題遭到投資人提告背信罪，昨又有另一位投資人控簽「陰陽合約」，一張是5000萬，另一張卻變成7000萬，顏正國對此僅低調回應，近日會再發聲明澄清，今天現場就先不模糊焦點，並表示「一個導演要花多少的心血，每一個位置都很不容易，碰到問題從來就不是問題，怎樣誠懇的面對它比較重要」，但拍片難免遇到不少狀況發生，當年拍攝《少年吔，安啦！》時，就曾拍到一半突然被抓到拘留室，也曾遇到海巡署和刑警等突發事件。

而看到《少年吔，安啦！》30年後能夠重映，顏正國直呼不可思議， 覺得就像新電影上映，「應該是坤哥（已故製片張華坤）在天上保佑，30年前因為我不在（入獄）沒辦法看到，很榮幸有機會再重溫過去情懷，以前看沒有很懂，現在有了非常深刻的感觸，看到當年的小屁孩經過歲月的洗禮，都變得那麼成熟了」，高捷則表示很開心當年的作品30年後成了經典，「因為這部片奠定了我之後的戲路，30年後還能在線上持續演出，真的很感恩」。

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