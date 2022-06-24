西班牙將接收20架歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，以汰換一批加納利群島（Canary Islands）的空軍F-18戰機。
據《防務新聞》（Defense News）和《突發防務》（Breaking Defense）24日報導，西班牙周四在柏林航展（Berlin Air Show）簽下價值21.5億美元（近640億台幣）的合約，而這是馬德里更廣大約70架波音（Boeing）F-18老舊機隊汰換計畫的一部分。
而這20架戰機中，有16架式單座，而4架是雙座，都裝備了電子掃描雷達。據航太巨擘「空中巴士防衛與太空」（Airbus Defence and Space）公司說，新交易將使西班牙的「颱風」戰機數量達90架。
西班牙的「颱風」戰機就在馬德里南部的空巴赫塔非（Getafe）廠組裝，「空中巴士防衛與太空」執行長舍爾霍恩（Mike Schoellhorn）說，這採購不僅加強了西班牙對歐洲戰機（Eurofighter）的承諾，也能促進它的研發和工業環境。
而空巴希望，能藉由將「颱風」機隊現代化，最終能為德國-法國-西班牙聯手研製的「未來空戰系統」（Future Combat Air System，FCAS）專案鋪路。
事實上，淘汰的F-18戰機是當初西班牙向美國海軍採購的二手機，目前的問題在於，這些老舊戰機預定2024年退役，但20架「颱風」戰機要等到2026年才會開始交付。
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